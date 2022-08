DENTSU RECONNUE COMME UN EXCELLENT FOURNISSEUR DE SERVICES MARKETING MONDIAUX PAR UN CABINET DE RECHERCHE INDÉPENDANT

La société a obtenu les résultats les plus élevés possibles dans les critères Performance et Plan d'innovation

NEW YORK, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Dentsu a annoncé aujourd'hui avoir été nommée « Acteur majeur » dans le nouveau rapport intitulé « The Forrester Wave™: Global Marketing Services, Q3 2022 » du cabinet de conseil et de recherche mondial de premier plan Forrester research, Inc. Selon cette étude, « Dentsu est un fournisseur sur lequel les directeurs marketing peuvent compter pour créer des campagnes intelligentes et axées sur le public, soutenues par une stratégie, des données et des analyses supérieures. »

Le rapport se base sur 17 critères pour évaluer les dix fournisseurs de services marketing les plus importants, Dentsu ayant obtenu le score le plus élevé possible dans quatre d'entre eux, dont Plan d'innovation, Stratégie de données clients et services d'activation, Leadership éclairé en matière de confidentialité et Performance. Cette étude exclusive fournit une évaluation objective des principaux fournisseurs de services du secteur.

L'évaluation a déclaré : « La vision ambitieuse de Dentsu d'être un "réseau conçu l'avenir" suggère qu'il s'agit d'un partenaire pour un large éventail d'innovations. » Qualifiant Dentsu d'Acteur majeur, le rapport poursuit : « La stratégie de données clients et les services d'activation de Dentsu sont à la pointe du marketing et constituent la plus grande fierté de la société de portefeuille. »

« Dentsu s'engage depuis longtemps à fournir des solutions marketing transparentes à nos clients à l'échelle mondiale avec une expertise régionale », a déclaré Jeff Greenspoon, responsable de l'innovation et des solutions mondiales chez Dentsu International. « Une telle reconnaissance de la part d'un cabinet de conseil et de recherche mondial de premier plan tel que Forrester nous fournit une énorme validation de notre stratégie et de notre approche de livraison alors que nous créons des solutions innovantes avec des marques de classe mondiale. L'évaluation nous encourage à célébrer la capacité unique de Dentsu à interagir avec les marques et nous préparer à l'avenir. Plus important encore, nous considérons cela comme une reconnaissance du travail stratégique et innovant que nos équipes accomplissent jour après jour pour nos clients du monde entier. »

Forrester a indiqué : « La société est bien positionnée grâce aux innovations passées telles que la plateforme Merkury ainsi que les budgets importants et de solides plans visant à stimuler les futures améliorations, avec des investissements dans un studio de blockchain et un nouvel outil de commerce, ShopNXT. » Le rapport indique également : « Dentsu étaye sa stratégie avec une solide performance commerciale en 2021 et des perspectives prometteuses pour 2022. »

La toute dernière reconnaissance de Dentsu par Forrester s'appuie sur l'évaluation précédente de l'agence en tant qu'Acteur majeur avec les scores les plus élevés possibles selon cinq critères dans le rapport « The Forrester Wave™: Global Digital Experience Services, Q2 2022 ». Le rapport a déclaré : « Le produit d'identité de la société, la plateforme d'exécution marketing, et les outils d'aide au commerce de détail ShopNXT sont des actifs de base solides que Dentsu utilise pour augmenter l'expérience de l'architecture des clients. »

Pour plus d'informations sur les solutions et services intégrés de Dentsu, veuillez consulter dentsu.com.

À propos de Dentsu International

Membre de Dentsu Group, Dentsu International est un réseau conçu pour l'avenir, aidant ses clients à prévoir et planifier des opportunités futures révolutionnaires et à créer de nouvelles voies vers la croissance dans une économie durable. Dentsu fournit des solutions et des services centrés sur les personnes afin de générer de meilleurs résultats commerciaux et sociétaux. Elle y parvient par l'intermédiaire de cinq marques de premier plan au niveau mondial : Carat, dentsu X, iProspect, DENTSU CREATIVE et Merkle, chacune hautement spécialisée.

L'équipe de créateurs axée sur la collaboration de Dentsu International réunit les personnes, les clients et les capacités par le biais d'une créativité horizontale afin d'aider les clients à développer une culture, changer la société et inventer l'avenir.

Utilisant 100 % d'énergies renouvelables, Dentsu International opère sur plus de 145 marchés à travers le monde avec plus de 46 000 spécialistes dédiés, et travaille en partenariat avec 95 des 100 plus grands annonceurs mondiaux.

www.dentsu.com

SOURCE Dentsu International