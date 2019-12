Dentsu Tracking soutient l'Union européenne dans la lutte contre le commerce illicite : plus de 22 milliards de produits suivis en 2019

« Il s'agit d'un projet unique qui permet à 28 États membres de suivre, sur une même plate-forme, les ventes nationales et transnationales ainsi que les produits exportés hors de l'UE. Aucune autre plate-forme ne relie des données d'un tel volume et d'un tel degré de complexité. »

Fin 2019, le système aura déjà suivi plus de 22 milliards de produits provenant de plus de 1,4 million d'installations et de plus de 700 000 opérateurs économiques.

La solution de Dentsu Tracking garantit que le système de suivi et de traçabilité demeure sous le contrôle total des autorités publiques, y compris l'accès aux données collectées, comme l'exigent la directive sur les produits du tabac (DPT) et le Protocole de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l'OMS.

Les opérateurs économiques concernés sont tenus de déclarer tous les mouvements de produits du tabac ainsi que les informations financières s'y rapportant. Ces informations sont collectées et stockées au sein d'un système central exploité par Dentsu Tracking. Des rapports, requêtes, analyses commerciales et alertes nécessaires sont fournis dans le cadre de la solution de Dentsu Tracking. Cela permet aux États membres et à la Commission européenne de surveiller les mouvements des produits du tabac légaux (suivi) et de déterminer à quel moment un produit a été détourné vers le marché illicite, ou l'inverse (traçabilité). Les analyses peuvent également mettre en évidence des anomalies, détecter des activités frauduleuses et confirmer si des produits sont licites lors de leur passage à des points de contrôle.

Liens : Pour plus d'informations relatives au cadre réglementaire de l'UE visant à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, veuillez consulter le site de la Commission européenne. Voir également le Protocole de la CCLAT de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

À propos :

Dentsu Tracking est une marque de Dentsu Aegis Network dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Ses principales solutions de produits et services couvrent les domaines de la traçabilité, la sécurité, l'informatique industrielle, l'analyse commerciale et la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement.

