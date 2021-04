Denver albergará las primeras finales de la Liga de Naciones de la Concacaf en junio de 2021

El Empower Field at Mile High recibirá las cuatro selecciones masculinas finalistas de Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos.

MIAMI, 16 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Concacaf anunció que el Empower Field at Mile High en Denver albergará las finales inaugurales de la Liga de Naciones de la Concacaf (Finales CNL) del 3 al 6 de junio de 2021. Después de un gran éxito en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf que involucró a las 41 asociaciones miembros de la Concacaf en el otoño de 2019, las Finales CNL 2021 darán apertura a un verano vibrante de fútbol en el año del 60.º aniversario de la Concacaf. Las Finales CNL serán la antesala de una muy esperada Copa de Oro de la Concacaf 2021.

Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, que se jugarán en el popular Empower Field at Mile High de Denver, hogar de los Denver Broncos de la NFL, verán a Honduras vs. Estados Unidos seguido de México vs. Costa Rica. Los enfrentamientos de semifinales fueron determinados por el resultado de la fase de grupos en el otoño de 2019, con los cuatro ganadores de la Liga A clasificando para estas emocionantes Finales CNL.

En el pasado, Denver y el Empower Field at Mile High han sido sede de una serie de eventos de fútbol de alto nivel, incluidos partidos de tres Copas de Oro de la Concacaf (2013, 2017 y 2019).

Los cuatro juegos están programados para tener lugar durante la primera ventana de partidos de la FIFA en junio. Las semifinales se jugarán el 3 de junio, seguidas del partido por el tercer lugar y la final el 6 de junio. Las Finales CNL estaban programadas originalmente para junio de 2020, pero se reprogramaron debido a la pandemia de la COVID-19.

"La Liga de Naciones de la Concacaf incluye a nuestras 41 asociaciones miembros, lo que la convierte en una verdadera celebración de nuestro fútbol, nuestra región y nuestra unidad como Una Concacaf", señaló Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA. "La fase de grupos de 2019 fue un gran éxito al ofrecer un fútbol más competitivo para todas las selecciones nacionales masculinas de la Concacaf. Ahora podemos esperar una gran semifinal en las instalaciones excepcionales del Empower Field at Mile High de Denver y coronar un primer campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf", agregó Montagliani.

"Estamos muy agradecidos con la Concacaf por elegir al Empower Field at Mile High y a Denver como sede de las finales inaugurales de la Liga de Naciones de la Concacaf", expresó Jay Roberts, gerente general del estadio Empower Field at Mile High. "Abrir nuestras puertas para el primer evento masivo desde el final de la temporada de fútbol 2019 es emocionante para nuestra organización y para toda la comunidad. Este junio, esperamos brindar una experiencia agradable y segura para los fanáticos y mostrar por qué Denver es un destino de primer nivel para el fútbol de clase mundial".

"No podríamos estar más felices con que Denver fuera elegida para albergar las finales inaugurales de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Empower Field at Mile High", mencionó Matthew Payne, director ejecutivo de la Comisión Deportiva de Denver. "Siempre estamos emocionados de mostrar nuestro estadio de clase mundial y recibir la visita de los fanáticos de fútbol".

Las entradas para el partido saldrán a la venta al público general el lunes 26 de abril, a través de Ticketmaster.com, a las 10:00 a. m. hora local.

Las Finales CNL servirán para coronar el primer campeón de una competencia creada para ofrecer fútbol competitivo de alta calidad para las 41 asociaciones miembros de la Concacaf y maximizar las fechas disponibles de los partidos oficiales dentro del calendario internacional de la FIFA.

La Concacaf proporcionará a su debido tiempo información sobre cualquier protocolo local y federal para la COVID-19 que deberán seguir los fanáticos que asistan. Los fanáticos interesados en asistir a los partidos en Denver deben registrarse en www.ConcacafNationsLeague.com para obtener más información.

Liga de las Naciones de la Concacaf

Al cierre de la primera fase de grupos con la que se inauguró la Liga de Naciones de la Concacaf en noviembre de 2019, las siguientes selecciones nacionales clasificaron a las finales (las clasificaciones finales están disponibles aquí): Estados Unidos (ganador del grupo A), México (ganador del grupo B), Honduras (ganador del grupo C) y Costa Rica (ganador del grupo D).

Según el reglamento de la competencia, los cuatro equipos ganadores de la Liga A clasifican para definir los enfrentamientos semifinales, y el equipo clasificado con mayor puntaje jugará con el equipo clasificado con el menor puntaje. La tabla de posiciones es la siguiente:

México (12 pts, +10) Honduras (10 pts, +7) Estados Unidos (9 pts, +12) Costa Rica (6 pts, +1)

La Liga de las Naciones de la Concacaf se inició en septiembre de 2019 con el juego en la fase de grupos, que ofreció una emocionante competencia y estableció el curso para el camino a las Finales de la Liga de las Naciones de Concacaf. La fase de grupos CNL también sirvió para clasificar equipos a la Copa Oro de la Concacaf 2021.

Calendario de las finales de la Liga de las Naciones de la Concacaf 2021

* Hora del pitazo inicial por confirmar en una fecha posterior

3 de junio de 2021 – Semifinales

SF1: Honduras vs. Estados Unidos

SF2: México vs. Costa Rica

6 de junio de 2021 – Partido por el tercer lugar y final

3.°: Perdedor SF1 vs. Perdedor SF2

F: Ganador SF1 vs. Ganador SF2

Material visual para miembros de los medios

La Concacaf preparó material visual para ayudar a los miembros de los medios en su cobertura de este anuncio. Para acceder a logotipos, banderas y fotos de este anuncio, por favor, haga clic aquí. Es posible que deba copiar y luego pegar el enlace en su navegador.

