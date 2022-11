Déploiement du modèle Lightning Cat de GWM ORA avec un accent sur la sécurité

BAODING, Chine, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 31 octobre, GWM ORA a lancé en Chine un modèle entièrement électrique appelé Lightning Cat (pour le marché chinois), qui a récemment été dévoilé lors du Mondial de l'automobile de Paris 2022.

GWM ORA Lightning Cat Rolled Out with Emphasis on Safety

Lors de l'événement inaugural, Dong Yudong, PDG de la marque ORA, a présenté au public les points forts de la nouvelle voiture. Il a également reçu le « Collision Challenge Certificate » de sécurité de premier plan du CATARC (China Automotive Technology & Research Center) pour le modèle Lightning Cat, décerné par Zhang Jinhuan de la Société chinoise des ingénieurs automobiles.

Plus tôt, le modèle Lightning Cat a fait l'objet d'un test de retournement et la chute à spirale à haute vitesse par le CATARC. Ce test a été effectué sur un site autorisé du CATARC. Avant de commencer, les fonctions intelligentes de conduite assistée du modèle ont été toutes désactivées. Ensuite, il a été opéré par un robot pour rouler à 60 km/h vers le pont monoface en spirale et a causé un énorme accident qui a retourné la voiture de 540 ° avant de tomber dans la fosse. La chute maximale lors du test était de plus de 6 mètres.

Après le test, l'habitacle du modèle est resté en bon état et fournissait suffisamment d'espace pour permettre à des passagers de survivre à un accident. La structure à l'intérieur du bloc-batterie était intacte et aucune fuite d'électrolyte ou combustion spontanée n'a été observée après 24 heures d'attente.

L'ORA Lightning Cat adopte une structure de voiture semblable à une cage. Sa carrosserie est en acier à haute résistance. De l'acier estampé à chaud avancé avec une résistance maximale de 2 000 MPa a été adopté pour les piliers A/B du modèle. Tous ces éléments peuvent assurer la sécurité du véhicule et des occupants en cas d'accident.

La batterie Worry-free du modèle a également passé 4 tests de sécurité spéciaux du CATARC pour les batteries dans des conditions extrêmes. Aucun incendie ou explosion n'a été causé par les tests pin-prick, d'incendie et autres.

Diverses fonctions intelligentes d'aide à la conduite, qui ont été désactivées lors du test, sont également des points forts de l'ORA Lightning Cat. Le modèle est équipé du système d'assistance à la conduite intelligente ORA-PILOT 3.0, qui permet d'identifier intelligemment les véhicules, les piétons, les vélos et autres grâce à ses caméras et radars. En cas de distance dangereuse par rapport à des obstacles, le système peut automatiquement émettre une alarme et prendre des mesures d'urgence pour réduire le risque.

La conception de son extérieur, son système d'alimentation et d'autres caractéristiques attrayantes ont également été présentés lors de l'événement de lancement. Avec son design esthétique ultra-épuré, le modèle présente un coefficient de traînée ultra-faible de 0,22 cd. Il est équipé d'un spoiler électrique adaptatif arrière, qui se déplie automatiquement lorsque la vitesse est supérieure à 70 km/h pour séparer rapidement le flux d'air arrière. Le modèle ORA Lightning Cat est vendu dans différentes versions sur le marché chinois, dont une avec deux moteurs électriques et un système à quatre roues motrices, qui offre une puissance maximale de 300 kW et un couple maximum de 680 Nm.

GWM ORA devrait prochainement proposer davantage de modèles entièrement électriques de haute qualité aux utilisateurs du monde entier, et fournir des expériences de voyage plus propres, plus sûres et plus intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1935058/GWM_ORA_Lightning_Cat_Rolled_Out_with_Emphasis_on_Safety.jpg

SOURCE GWM