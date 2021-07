Der 10 Millionste Motor von GWM ist da und weitere 23 Leistungspläne angekündigt

Seit seiner Gründung hat sich HYCET dem Durchbruch und der Innovation gewidmet, mit der Fähigkeit der „One-Stop"-Produktentwicklung. Es hat ein nationales Produktlabor mit der weltweit führenden Experimentier- und Testkapazität und wissenschaftlicher F&E-Stärke aufgebaut. Es wurde bereits mehrfach mit dem Science and Technology Progress Award ausgezeichnet. Sein unabhängig entwickelter GW4C20B 2.0T-Benzinmotor hat sieben Mal den Titel „The Best Engines of China" gewonnen. HYCET stellt auch Motoren mit CVVL-Technologie her. Neben HYCET beherrschen nur drei große Marken auf der Welt, nämlich BMW, Nissan und Toyota, diese Technologie vollständig. Der 10-millionste Motor, der dieses Mal vom Band lief, ist ein 1,5-T-Zylinder-Benzindirekteinspritzer mit der Typenbezeichnung 4B15C. Dieser Motor zeichnet sich durch eine maximale Leistung von 135 kW, ein maximales Drehmoment von 275 Nm und einen minimalen Kraftstoffverbrauch von 218,2 g/kWh aus und gehört damit in Bezug auf Verbrennungseffizienz und Emissionsniveau zu den Spitzenreitern der Branche. In Zukunft wird dieser leistungsstarke Motor unter anderem im HAVAL JOLION zum Einsatz kommen.