Der 2022 Best Countries Report setzt die Schweiz auf Platz 1 in der Welt

Lebensqualität als wichtigste Faktoren für Rankings.

WASHINGTON, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Schweiz kehrt an die Spitze der 2022 Best Countries zurück, einem Ranking- und Analyseprojekt des U.S. News & World Report, der BAV Group, einer Einheit des globalen Kommunikationskonzerns WPP, und der Wharton School der University of Pennsylvania.

Mittlerweile im siebten Jahr bewertet Best Countries 85 Länder anhand von 73 Merkmalen. Die Merkmale wurden in 10 Unterkategorien eingeteilt, darunter Unternehmertum, Agilität und gesellschaftliche Ziele. Die Lebensqualität wurde in diesem Jahr zum am stärksten gewichteten Teilranking, das anhand der jüngsten Daten zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ermittelt wurde.

„Die Rangliste der besten Länder soll politischen Entscheidungsträgern und Einwohnern dabei helfen, zu erkennen, wie sich die Wahrnehmung des eigenen Landes auf die Position im Vergleich zu anderen Nationen auswirkt", erläuterte Kim Castro, Redakteurin und Chief Content Officer bei U.S. News. „Dass die Lebensqualität an oberster Stelle bei den Unterkategorien steht, zeigt, dass Elemente wie ein guter Arbeitsmarkt, Erschwinglichkeit, politische Stabilität und ein gut ausgebautes Gesundheits- und Bildungssystem eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung des globalen Images eines Landes spielen."

Zum fünften Mal belegte die Schweiz den 1. Rang, Deutschland kam auf Platz 2, gefolgt von Kanada auf Platz 3. Die Vereinigten Staaten rückten um zwei Positionen auf Platz 4 vor, gefolgt von Schweden auf Platz 5.

Die wichtigsten Aspekte aus dem 2022 Best Countries Report:

Die Schweiz ist wieder die Nr. 1. Das Land, das von 2017 bis 2020 den ersten Platz innehatte, punktete bei den Merkmalen Lebensqualität und gesellschaftliche Ziele. Sie wird zudem als ein Land wahrgenommen, das sich um die Menschenrechte, die Gleichberechtigung der Geschlechter und der ethnischen Gruppen sowie um die Umwelt kümmert.

Der Russland-Ukraine-Krieg hat die Einstellung zu diesen beiden Ländern und den Nachbarstaaten beeinflusst. Russland ist in der Gesamtwertung der besten Länder auf Platz 36 gefallen, während die Ukraine auf Platz 62 aufgestiegen ist. Polen, Litauen und Rumänien stiegen ebenfalls in der Rangliste auf.

Die Angst vor steigender Inflation und wirtschaftlichem Niedergang ist eine der Hauptsorgen. 85 % der Befragten glauben, dass sich die Inflation verschlechtern wird. Unter den Befragten stimmen 58 % der Aussage zu: „Ich bin bereit, höhere Preise zu zahlen, wenn dies dazu beiträgt, den wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen."

COVID-19 spielt weiterhin eine Rolle bei der Beurteilung des Gesundheitswesens. 79 % der Befragten stimmen der Aussage zu: „Ich befürworte die Bemühungen meines Landes, seine Bürger vor der COVID-19-Pandemie zu schützen", während nur 65 % der Aussage zustimmen: „Ich vertraue meiner Regierung, dass sie sich um meine Gesundheit und Sicherheit kümmert."

Es besteht der Wunsch nach globaler Führung – ebenso wie nach weiblicher Führung. 89 % stimmen der Aussage zu: „Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die über ihre eigenen Grenzen oder ihre eigenen Interessen hinaus denken", während 69 % der Aussage zustimmen: „Länder, die von Frauen geführt werden, werden in der Regel besser verwaltet", ein Anstieg um 1,4 Punkte gegenüber dem letzten Jahr.

„In diesem Jahr können wir die wachsende Bedeutung der Soft Power gegenüber den traditionellen Formen der Hard Power bei der Bewertung der Stellung eines Landes in der Welt erkennen", kommentierte John Keaveney, Berater bei [email protected] „An der zunehmenden Bedeutung von Lebensqualität und gesellschaftlichen Ziele in der Analyse der besten Länder und der abnehmenden Bedeutung von militärischer und wirtschaftlicher Macht, können wir sehen, wie sehr sich die allgemeine Einstellung der Welt ändert und was die Nationen berücksichtigen müssen."

Die Methodik der „2022 Best Countries" basiert auf einer eigenen Umfrage unter mehr als 17.000 Weltbürgern aus 36 Ländern, darunter Führungskräfte aus der Wirtschaft, Personen mit Hochschulbildung, die der Mittelschicht oder höher angehören, sowie allgemeine Bürger, die für ihr Land repräsentativ sind.

„Im Allgemeinen verschieben sich die Länder von Jahr zu Jahr nicht besonders stark", kommentierte David Reibstein, Professor für Marketing an der Wharton School. „Aber in den Jahren 2021 und 2022 gab es mehr Umbrüche als in jedem der vorangegangenen sieben Jahre dieser Studie, was zu einem stärkeren Wandel in der Sichtweise der Menschen auf die Länder führte. Die vielleicht größte Erschütterung, die die Rangliste in diesem Jahr beeinflusst, ist der Konflikt in der Ukraine, die Unsicherheit in Europa selbst, die Gefahr einer möglichen nuklearen Konfrontation und die totale Unterbrechung der Energieversorgung."

Die Best Countries -Rangliste ist Teil der U.S. News-Initiative für Regierungsrankings, die die Leistung von Regierungen auf internationaler, staatlicher und lokaler Ebene misst und die Projekte Best States und Healthiest Communities umfasst.

2022 Best Countries

Die vollständige Rangliste finden Sie hier .

Insgesamt



1.Schweiz

2.Deutschland

3.Kanada

4.Vereinigte Staaten

5.Schweden

6.Japan

7.Australien

8.Vereinigtes Königreich

9.Frankreich

10. Dänemark

Weitere Informationen finden Sie bei Best Countries und unter #BestCountries auf Facebook und Twitter .

