Der 4.000-Tonnen-Kran XGC88000 von XCMG absolviert ersten Auslandseinsatz in Saudi-Arabien

JUBAIL INDUSTRIAL CITY, Saudi-Arabien, 28. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Der weltweit größte, von XCMG (SHE:000425) entwickelte, Raupenkran XGC88000, mit einer Rekordkapazität von 4.000 Tonnen, hat in Saudi-Arabien sein erfolgreiches Debüt gegeben, als er am 24. Oktober in nur fünf Stunden einen 1.926 Tonnen schweren Waschturm für das Projekt UNITE EOEG III in Jubail Industrial City (Saudi-Arabien) hob.