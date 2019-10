Der Bezirk Hekou in Dongying City, Provinz Shandong, verstärkt Investitionsförderung und Talenteinführung

DONGYING, China, 25. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Am 10. Oktober 2019 hielten die Volksregierung des Bezirks Hekou und das Team von Gao Deli, Akademiemitglied der Chinese Academy of Sciences (CAS), die Unterzeichnungszeremonie für ein Abkommen über Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie ab. Die beiden Parteien werden in Hekou in Dongying City, Provinz Shandong, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für unkonventionelle Ausrüstung und Technologie für Erdöl- und Erdgastechnik einrichten. Das wird die Integration der Forschungsarbeit von Unternehmen und Hochschulen weiter beschleunigen und die gesunde Entwicklung der Industrie für Petroleum- und petrochemische Ausrüstung in diesem Bezirk fördern.