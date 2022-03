Der dritte Teil der Trilogie zur Feier des Nationalfeiertags, My Country, My Parents, kommt in die europäischen Kinos

PEKING, 19. März 2022 /PRNewswire/ -- Am 25. März 2022 soll der chinesische Anthologie-Film My Country, My Parents, der von den Kinobesuchern hoch gelobt wurde und ein starker Umsatzbringer an den Kinokassen des chinesischen Festlands ist, in Nordamerika, Australien und Neuseeland neu aufgelegt werden und sein Debüt auf europäischen Leinwänden feiern. Der Film, bei dem Wu Jing, Zhang Ziyi, Xu Zheng und Shen Teng gemeinsam Regie geführt haben, wird ab dem 26. März in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg in die Kinos kommen.