Der erste TBR Radialreifen von Hubei Linglong verlässt mit Erfolg die Produktionslinie

JINGMEN, China, 22. November 2019 /PRNewswire/ -- Am 21. November rollte der erste TBR Radialreifen der Hubei Linglong Tire Co., Ltd., dem vierten heimischen Fertigungswerk von Linglong Tire, erfolgreich ans Ende der Produktionslinie und setzte damit einen weiteren Meilenstein in der ungebrochen schnellen Entwicklung von Linglong Tire. Würdenträger der chinesischen Stadt Jingmen, Hubei, wie auch Geschäftsführer von Hubei Linglong Tire waren anlässlich dieses historischen Moments vor Ort.