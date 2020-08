Der Flughafen Brüssel beauftragt Ecolog mit der Durchführung von COVID-19 Tests

Ecolog Deutschland, Teil der Ecolog International Group, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen, „Rapid Response" und mobiler Infrastruktur, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Screening und Diagnostik wurde von der Brussels Airport Company mit der Durchführung von COVID-19 Tests am Flughafen Brüssel beauftragt.

Da die Zahl der COVID-19-Fälle in den europäischen Ländern weiter zunimmt, hat die belgische Regierung angekündigt, die COVID-19-Kapazitäten als Teil einer landesweiten Testplattform zu verdoppeln, um während der gesamten Herbstsaison groß angelegte Tests durchzuführen. Reisende in Belgien bekommen somit die Möglichkeit einen COVID-19-Test durchzuführen. Durch die Beauftragung von Ecolog in Zusammenarbeit mit Van Poucke Eurofins zur Einrichtung einer COVID-19 Teststation inklusive eines mobilen Labors, leistet die Brussels Airport Company einen Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und des Kundenkomforts.

Das groß angelegte COVID-19 Testprojekt von Ecolog in Luxemburg und die schnelle Screening- und Diagnoselösung, die an verschiedenen Flughäfen in Europa etabliert wurde, soll zur öffentlichen Sicherheit beitragen und den Menschen 'Seelenfrieden' geben.

Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International, kommentierte den Auftrag wie folgt: "Wir bei Ecolog glauben, dass der einfache Zugang und die Verfügbarkeit von Tests eine der effektivsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ist. Wir freuen uns, die Brussels Airport Company bei der Verbesserung der Sicherheit von Reisenden zu unterstützen".

Arnaud Feist, CEO von Brussels Airport Company, fügte hinzu: "Die öffentliche Gesundheit hat für den Brüsseler Flughafen seit Beginn der Corona-Krise höchste Priorität. Deshalb haben wir beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und Covid-19-Tests am Flughafen in einem neuen mobilen Labor zu ermöglichen. So kann beispielsweise jeder, der aus einem Risikogebiet zurückkehrt, sofort nach der Ankunft am Flughafen getestet werden. Auch Passagiere die abreisen, können sich dort testen lassen, bei einem Schnelltest liegen die Ergebnisse bereits innerhalb von 3 Stunden vor".

