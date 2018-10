Der Food-Dokumentarfilm „UMAMI" der neuen Generation sorgt bei Premiere für Furore

PEKING, 25. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat die Food-Dokumentation „UMAMI" das Publikum bei ihrer Premiere begeistert. „UMAMI" ist eine Food-Dokumentation der neuen Generation, die gemeinsam von China Agriculture Film and Television Center, Z. J. Omnimedia (Beijing Zhongjingwenguang International Advertisement Co., Ltd.), Shanghai Tohkin Group und Shanghai Totole Food Co., Ltd. produziert wurde.