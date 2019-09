Der französische Winzer Gérard Bertrand wurde mit dem Preis „Best Vineyard Experience" ausgezeichnet

Die biodynamische Kellerei Château l'Hospitalet aus der französischen Region Languedoc nimmt im Rahmen der Platinum List 2019 von Celebrated Living einen begehrten Platz ein.

NEW YORK, 16. September 2019 /PRNewswire/ -- Das im Bereich der biodynamischen Weinherstellung führende französische Unternehmen von Gérard Bertrand erlebte in diesem Jahr einen legendären Sommer. Das Weingut des beliebten französischen Winzers – Château l'Hospitalet – das eine biodynamische Wirtschaftsweise verfolgt, wurde im Rahmen der Platinum List 2019 von Celebrated Living mit dem Preis „Best Vineyard Experience" ausgezeichnet. Das Luxusmagazin von American Airlines (verfügbar in Premium-Kabinen) bietet die Möglichkeit an, das charmante Weingut und seine „Mutlitsensory Experience" zu erleben, die es – wie Bertrand es ausdrückt, Gästen ermöglicht, die Lebensenergie vor Ort zu sehen, zu riechen, zu (er)spüren – und zu verstehen, was wir hier machen."