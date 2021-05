Der fünfte Weltintelligenzkongress in Tianjin eröffnet

TIANJIN, China, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai 2021 wurde der fünfte Weltintelligenzkongress im Meijiang Convention and Exhibition Center in Tianjin eröffnet. Der Kongress steht unter dem Motto „New Era of Intelligence: Empowering New Development, Fostering New Pattern" und findet in Form von „Conventions, Exhibitions and Competitions + Intelligent Experience" statt, um eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Wissenschaft und Technologie in der Welt zu schaffen. Wan Gang, stellvertretender Vorsitzender des Landeskomitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV) und Vorsitzender der Chinesischen Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Rede. Li Hongzhong, Sekretär des Parteikomitees der Stadt Tianjin, Desmond Lee, Minister für nationale Entwicklung von Singapur, Kizō Hisamoto, Bürgermeister der japanischen Stadt Kōbe, und Li Xiaohong, Präsident der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, hielten jeweils eine Ansprache. Der Bürgermeister von Tianjin, Liao Guoxun, fürhte den Vorsitz der Eröffnungsfeier.