Der Hafen von Baku wird der erste umweltfreundliche Hafen in der kaspischen Region

Während der Verleihungszeremonie, die im Zuge der Konferenz Green Port in Oslo, Norwegen stattfand, bemerkte der Generaldirektor des Hafens von Baku, Dr. Taleh Ziyadov: „Für den Hafen von Baku verkörpert die Zertifizierung als EcoPort den aufrichtigen Glauben an eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft. Es ist einzig der mühsamen Arbeit des Hafenpersonals von Baku gemeinsam mit den europäischen Partnern über die vergangenen drei Jahre zu verdanken, dass wir heute hier geehrt werden. Durch die umweltbewussten Richtlinien wird der Hafen von Baku auch in Zukunft ein Beispiel bilden, an dem sich andere Häfen in der Region orientieren können."