Der Haval F7 SUV: Ein Impulsgeber für die russische Autoindustrie und der neue Champion im Stadtverkehr

Mit kompletter Produktion und Montage im neuen Werk von Haval in Tula, Russland, bringt der Automobilhersteller zur Markteinführung die Modelle 1.5T und 2.0T heraus. Der Haval F7, der bereits bei den chinesischen Verbrauchern große Anerkennung gefunden hat, vereint innovative Automobiltechnologie mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen, einem eleganten, futuristischen Design und einem Höchstmaß and Platz und Komfort - ein Schritt, der das Design und die Produktion von SUVs in der chinesischen Automobilindustrie neu definieren wird.