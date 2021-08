Der HAVAL H6 ist seit 10 Jahren ein Verkaufsschlager mit immer neuen Fahrzeuggenerationen, die auf dem Markt überzeugen

BAODING, China, 28. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 27. August waren weltweite Enthusiasten in den Chengdu Open Air Music Park in China zu einer Feier geladen, um das 10-jährige Jubiläum des HAVAL H6 von GWM zu begehen. Dabei wurden nicht nur die Fortschritte und Errungenschaften des HAVAL H6 in den letzten zehn Jahren hervorgehoben, sondern auch die beiden Fahrzeuge der neuen Generation, HAVAL H6 Supreme+ und HAVAL H6S, enthüllt.