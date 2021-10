Der Huawei Global Digital Power Summit 2021 wird am 16. Oktober in Dubai eröffnet

In der Zeit nach der Covid-Initiative hat die grüne Konjunkturbelebung große Aufmerksamkeit erregt, da die führenden Politiker der Welt bestrebt sind, die Wirtschaft durch eine Umgestaltung aus der Rezession zu führen, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und der Gemeinden zu erhöhen. Bislang haben sich 137 Länder der UN-Klimakonvention - die für 80 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind - zu Netto-Null-Emissionszielen verpflichtet. Der Schlüssel zur Kohlenstoffneutralität liegt in der Entwicklung eines neuen Energiesystems.

Mit dem Schwerpunkt auf digitalen Innovationen für eine kohlenstoffarme und intelligente Welt wird der Gipfel energiepolitische Entscheidungsträger, Branchenexperten aus den Bereichen Rechenzentren, IKT und erneuerbare Energien sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbringen, um die Herausforderungen und Chancen der nachhaltigen Entwicklung und der digitalen Transformation zu diskutieren.

Auf dem bevorstehenden Gipfel wird Charles Yang, der neu ernannte President of Global Marketing, Sales and Services bei Huawei Digital Power, die Veranstaltung eröffnen und das Engagement von Huawei Digital Power für den Aufbau einer kohlenstoffarmen, intelligenten Gesellschaft hervorheben. Yang wurde in seine neue Funktion berufen, nachdem er zuvor als Präsident von Huawei Middle East tätig war.

Eine spannende Reihe von Rednern von globalen Branchenakteuren und Huawei-Partnern wie der Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute und Engie werden ihre eigenen Best Practices, Erfolgsgeschichten und Anwendungsfälle zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Digitalisierung vorstellen.

Es ist unbestreitbar, dass kein einzelnes Unternehmen die Energiewende allein bewältigen kann. Der Aufbau einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Zukunft erfordert heute mehr denn je gemeinsame Maßnahmen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Verwaltung. So rückt der Gipfel die von Huawei unterstützte Erklärung „Call to Action" in den Mittelpunkt, in der Unternehmen der Energiebranche weltweit aufgefordert werden, Koordinaten für einen Netto-Nullenergie-Sektor festzulegen.

Zum ersten Mal in der Geschichte ist Huawei davon überzeugt, dass jeder an einem Effizienzsprung teilhaben kann und sich die seltene Gelegenheit bietet, das Paradoxon zwischen Fortschritt für alle und einer nachhaltigen Zukunft für unseren Planeten in Einklang zu bringen. Das Unternehmen engagiert sich daher für die Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Partnern beim Aufbau kohlenstoffarmer und intelligenter Energiesysteme.

Huawei wird auch einen Live-Stream des Gipfels anbieten. Die Anmeldung zur Online-Veranstaltung kann hier erfolgen.

