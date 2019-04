Der internationale „Belt and Road" Shaanxi Xi'an (Samsung) City Wall Marathon 2019 in Xi'an in China ausgetragen

XI'AN, China, 22. April 2019 /PRNewswire/ -- Am 20. April 2019 startet um 8.30 Uhr der internationale „Belt and Road" Shaanxi Xi'an (Samsung) City Wall Marathon 2019 in Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi. An der Veranstaltung nahmen 5.000 Läufer aus weltweit 28 Ländern und Regionen, unter anderem aus Großbritannien, China, Deutschland, Südkorea und den USA, teil. Die Veranstaltung wird exklusiv von der Amazing China Sports Management Co., Ltd. ausgerichtet.