Der Kassenschlager „HOME COMING" zum Chinesischen Nationalfeiertag startet ab 21. Oktober weltweit

PEKING, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Mit Stand vom 8. Oktober: Der Film HOME COMING zum chinesischen Nationalfeiertag war mit über 152 Millionen Dollar in der Eröffnungswoche der Spitzenreiter an den Kinokassen. CMC Pictures hat bereits den weltweiten Vertriebsplan für den Titel angekündigt und wird diesen ab dem 21. Oktober in Nordamerika, Ozeanien, Europa, Südostasien und den übrigen wichtigen Filmmärkten veröffentlichen.

HOME COMING TRAILER

Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und zeigt die gefährliche Reise von zwei unbewaffneten chinesischen Diplomaten, die 12 Übersee-Chinesen dazu bringen, durch Wüste und unter Artilleriefeuer aus einem vom Krieg zerrütteten Land zu fliehen. Regie führt Xiaozhi Rao, ausführende Produzenten sind Frant Gwo und Hongwei Wang, in den Hauptrollen spielen Yi Zhang, Junkai Wang und Tao Yin.

Für HOME COMING wurde eigens eine 20.000 m2 große verwüstete Stadt errichtet. Der Film wurde auf IMAX gedreht und in einer echten Wüste gefilmt. Die authentische Qualität des Films hat nach der Vorführung große Anerkennung gefunden.

CMC Pictures, der ausländische Vertriebspartner von HOME COMING, hat über 60 führende chinesische Blockbuster wie „DIE WANDERNDE ERDE", „NE ZHA", „WOLF WARRIOR 2", „IP MAN 4: THE FINALE" und „A WRITER'S ODYSEE – WÄCHTER DER ZEIT" international vertrieben. CMC Pictures ist derzeit einer der führenden Vertreiber von chinesischen Filmen auf dem globalen Markt.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1916801/video.mp4

