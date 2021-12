Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 von Sai Life Sciences unterstreicht den Schwung, den das Unternehmen bei seinen Nachhaltigkeitsentscheidungen gewonnen hat

Der Bericht 2021 unterstreicht, wie die organisatorische Transformationsinitiative des Unternehmens, Sai Nxt dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen bei seinen Nachhaltigkeitsentscheidungen an Dynamik gewonnen hat, und zeigt gleichzeitig seine Fortschritte bei Themen auf, die für sein Geschäft und seine Stakeholder entscheidend sind.

- Ziel für die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen übertroffen

- Durchführung von 10 Projekten im Bereich Energiemanagement mit kumulativen Einsparungen von 1,3 Millionen KWh/Jahr

- Verstärkte Anwendung der Grundsätze der grünen Chemie in der Prozessentwicklung

- Durchführung zahlreicher Programme, die die Teams in den Betrieben zur Erzielung von Spitzenleistungen anspornen - KPI-Überwachung, Teameffektivität, Kaizens, Belohnung und Anerkennung

- 5-Sterne-Bewertung für herausragende EHS-Praktiken bei den Auszeichnungen der Confederation of Indian Industry (CII) South 2019 & 2020

- Auszeichnung als „Excellent Energy Efficient Unit" (Produktionsstandort) bei den National Energy Management Awards des CII in den Jahren 2021 und 2020

- Erhalt von zwei Auszeichnungen bei den prestigeträchtigen 2021 Association for Talent Development - Excellence in Practice (ATD-EIP) Awards.

Der Bericht befasst sich auch ausführlich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Art und Weise, wie das Unternehmen die Herausforderungen bewältigt hat, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten und gleichzeitig die Gemeinschaft bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen.

SreeKrishna Chopperla, Senior Vice President und Leiter der Abteilung HSE, sagte: „Die größte Herausforderung des Jahres 2021 war der Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Während wir unsere Leistung an verschiedenen Fronten verbesserten, sorgten wir auch dafür, dass alle unsere Interessengruppen die nötige Unterstützung und das Vertrauen im Umgang mit der Pandemie erhielten. Mit unseren weiteren Maßnahmen fördern wir unser Engagement für Nachhaltigkeit, indem wir beispielsweise ein Unterzeichner des UNGC werden, uns an die Standards SA 8000 und ISO 50001 anpassen und unsere Ziele nach dem Geschäftsjahr 22 neu definieren."

Jüngste Höhepunkte, die den Fortschritt des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit veranschaulichen und bestätigen:

Der 2021 Sustainability Report of Sai Life Sciences kann hier eingesehen werden.

Informationen zu Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist ein CRO-CDMO mit umfassendem Service , das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 2200 Mitarbeiter an seinen Standorten in Indien, Großbritannien und den USA. Sai Life Sciences befindet sich in Privatbesitz und wird von globalen Investoren, TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com/

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1713413/Sai_Life_Sciences_Sustainability_Report_2021.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences