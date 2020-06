Der Revolutionär der Eyewear-Branche, Privé Revaux, kündigt europäische Expansion exklusiv mit GrandVision an

Der globale Optik-Einzelhändler und die in den USA ansässige, erschwingliche, Promi-Marke stellen ihre frechen Designer-Brillen weltweiten Kunden zur Verfügung

NEW YORK, 2. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Privé Revaux, die erschwingliche, Promi-Eyewear-Marke, bringt in Zusammenarbeit mit dem Exklusivpartner GrandVision, einem weltweit führenden Optik-Einzelhändler, ihren durchschlagenden Branchenerfolg nach Europa. GrandVision liefert die von Prominenten wie Jamie Foxx, Ashley Benson und Hailee Steinfeld unterstützte Marke über sein ausgedehntes Netzwerk von Bannershops und E-Commerce-Plattformen, darunter die Optikexperten Vision Express in Großbritannien, Trendy Opticians und Vision Express in Polen, Apollo-Optik in Deutschland, Atasun Optik in der Türkei, GrandOptical und Pearle in Belgien, Eyewish und Pearle in den Niederlanden.