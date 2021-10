Der Schweizer Krankenversicherer Sympany implementiert die Lyfegen Plattform zur effizienten Ausführung von komplexen Preismodellen für hochpreisige Medikamente

BASEL, Schweiz, 27. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Lyfegen gibt bekannt, dass die Schweizer Krankenversicherung Sympany die Lyfegen Plattform für komplexe Preismodelle nutzt. Sympany wendet die Lyfegen Plattform an, um alle Preismodelle der Spezialitätenliste (SL) und des Art. 71 KVV (Art. 71) auszuführen und effizient zu verwalten. Sympany gewinnt an Effizienz und Transparenz bei der Verwaltung der Preismodelle mit der Lyfegen Plattform. Diese bietet viele Preismodelle an, unter anderem Pay-for-Performance, Kombinationstherapie- und indikationsbasierte Modelle.