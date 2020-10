Der Sozialkapitalismus ist auf dem Höhepunkt des Trends: In einer Zeit des sozialen Umbruchs starten Igor Rybakov und andere Milliardäre ein soziales Vorschulprogramm

2020 schien grausam für die Weltbevölkerung - sie ist verarmt, die zweite Welle von COVID-19 steht bevor. Unter diesen Bedingungen beschließen Milliardäre, die Kontrolle über die Situation zu übernehmen und Sozialprogramme zu starten

MOSKAU, 6. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der russische Milliardär Igor Rybakov hat ein Netzwerk von Schulen und Kindergärten ins Leben gerufen - die Rybakov PlaySchool. Igor Rybakov und seine Frau Ekaterina (Silver Stevie Award Winner in der Nominierung Female Executive of the Year) sind die Gründer der Rybakov Foundation , die sich zum Ziel gesetzt hat, allen Menschen eine qualitativ hochwertige Bildung im Einklang mit dem von den Vereinten Nationen festgelegten Ziel der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goal 4) zu bieten. Aus diesem Grund wird die Rybakov Foundation und ihr Programm, die Rybakov Academy, die Ausbildung an der Rybakov PlaySchool für Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützen.