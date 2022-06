Der Titelsong „We Will Be Better" erinnert an den 25. Jahrestag der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland

PEKING, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ein Musikvideo zum Titelsong zum 25. Jahrestag der Rückkehr der Sonderverwaltungsregion Hongkong (SAR) ins Mutterland wurde am Freitag von der China Media Group veröffentlicht.

Der Titelsong „We Will Be Better", komponiert von den Hongkonger Musikern Keith Chan Siu-kei und Alan Cheung Ka-shing, macht mit lebhaften Melodien und eingängigen Texten das Selbstvertrauen und die Erwartungen der Menschen in Hongkong deutlich.