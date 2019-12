Der ultraflache optische IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR™️ von Goodix startet in die 5G‑Kommerzialisierung mit OnePlus und T-Mobile

SHENZHEN, China, 7. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. (SH: 603160) teilte heute mit, dass sein ultraflacher optischer IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR™️ offiziell die 5G-Ära einläutet, mit der Kommerzialisierung durch OnePlus 7T Pro 5G McLaren, das in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommt. Als Exklusivangebot von T-Mobile ist diese Einführung die erste 5G-Anwendung mit einem ultraflachen, optischen In-Display-Fingerabdrucksensor, der erweiterte Funktionen in einem ultraflachen Modul mithilfe eines revolutionären optischen Systems und des CIS-Designs (Contact Image Sensor) verwirklicht. Das Design wurde konzipiert, um die Erwartungen an das Mobilerlebnis noch zu übertreffen, und diese Innovation setzt neue Maßstäbe für biometrische Authentifizierungslösungen im Zeitalter von 5G.