Der Van Don International Airport in der vietnamesischen Provinz Quang Ninh wird zu Asiens führendem neuen Flughafen 2019 ernannt

Die renommierte Galazeremonie fand am 12. Oktober 2019 in Phu Quoc, Vietnam, statt und brachte Hunderte von Vertretern der Tourismusbranche und des Gastgewerbes sowie Reiseveranstalter und Reisebüros aus Ländern in ganz Asien und Ozeanien zusammen.

„Bei den WTA Asia & Oceania als Asiens führender neuer Flughafen 2019 ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns mit enormem Stolz. Es ist eine Anerkennung der weitreichenden Vision der Sun Group, die sowohl Tourismus als auch Handel in der Provinz Quang Ninh durch den Bau eines internationalen Flughafens von echter Weltklasse kräftig ankurbeln möchte", so Pham Ngoc Sau, Direktor des Van Don International Airport. „Diese Auszeichnung wird uns als Motivation dienen, auch weiterhin alles zu geben, um sicherzustellen, dass wir stets den hochwertigsten Service bieten und unseren Kunden das beste Flughafenerlebnis zuteilwerden lassen."

Der Flughafen, der mit Mitteln in Höhe von 7.463 Milliarden VND entwickelt wurde, wurde entsprechend der höchsten internationalen Standards entworfen und verfügt über hochmoderne Technologien und Einrichtungen. Der Van Don International Airport kann große Flugzeuge (Boeing 787, 777) fassen und bietet ausreichend Kapazität für 2,5 Millionen Passagiere. Bis 2030 soll dies auf fünf Millionen Passagiere pro Jahr ausgebaut werden.

Das ästhetische Design des Terminals vom Van Don International Airport, das auch als „neue Pforte zur Halong-Bucht" gilt, ist ein Tribut an die Schönheit dieses UNESCO-Weltnaturerbes und bietet Reisenden weitläufige Grünflächen.

Acht Monate nach Inbetriebnahme wurden am Van Don International Airport bereits über 150.000 Reisende von 1.300 Flügen willkommen geheißen. Der Flughafen soll nicht nur den Tourismus ankurbeln, sondern auch neue Handelsmöglichkeiten für die Provinz Quang Ninh eröffnen.

Der Flughafen wird bereits von internationalen Direktflügen aus Shenzen, China (Donghai Airlines), Incheon, Südkorea (Vietnam Airlines) und Hunan, China (Qingdao Airlines) angeflogen. Bis Ende 2019 sollen Flüge aus Hainan, Nanning und Guangzhou (China) sowie aus Japan und Thailand hinzugefügt werden. Ebenfalls sind bis Ende des Jahres zusätzliche Inlandsflüge geplant, und zwar aus Da Nang und Phu Quoc.

Durch die Auszeichnung bei den WTA Asia & Oceania als Asiens führender neuer Flughafen 2019 konnte sich der Van Don International Airport als neu entwickelter Flughafen einen Namen in der internationalen Luftfahrtbranche sichern. Der Flughafen wird außerdem dazu beitragen, die Provinz Quang Ninh im Nordosten Vietnams zu einem wichtigen Zentrum für internationalen Tourismus und Handel zu entwickeln.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1010840/20191015_SunGroup.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010194/Director_of_Van_Don_International_Airport_in_Vietnam_received_the_award_at_WTA_Asia_and_Oceania_2019.jpg

https://www.sungroup.com.vn



SOURCE Sun Group