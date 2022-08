Der Volumenanteil von Hisense TV an der Auslieferung befindet sich weltweit auf Platz 2 und wächst seit 3 Jahren in Folge

QINGDAO, China, 30. August 2022 /PRNewswire/ -- Nach den neuesten Daten des Marktforschungsunternehmens Omdia belegte Hisense TV im 2. Quartal 2022 den zweiten Platz beim weltweiten Volumenanteil der Auslieferungen, nur knapp hinter Samsung. Der weltweite Volumenanteil und der weltweite Umsatzanteil von Hisense TV rangierten unter den chinesischen Marken an erster Stelle und sind weiterhin führend.

Ungeachtet des Niedergangs des TV-Marktes hat Hisense dank seiner hervorragenden Technologie und hochwertigen Produkte ein kontinuierliches Wachstum auf dem globalen TV-Markt beibehalten. Laut Omdia erreicht Hisense TV einen Volumenanteil von 12,1 %, rangiert im 2. Quartal 2022 unter den Top 2 der weltweiten Volumenanteile und belegt den ersten Platz unter den chinesischen Marken in Bezug auf den weltweiten Volumenanteil und den weltweiten Umsatzanteil, was ihn zum Branchenführer in der TV-Industrie macht.

Hisense erwartet, dass die weltweiten TV-Lieferungen in diesem Jahr 20 Millionen Einheiten überschreiten werden

Die gestiegene Nachfrage nach Fernsehgeräten und deren Nutzung während der Pandemie haben die Wahrscheinlichkeit des Austauschs von Fernsehgeräten erhöht. Da die Marktnachfrage nach Fernsehern steigt, erobern Hisense-Großbildfernseher jetzt den High-End-Großbildmarkt.

Omdia berichtet, dass im 2. Quartal 2022, obwohl die weltweiten TV-Lieferungen um 11 % QoQ zurückgingen, die Hisense TV-Lieferungen weiterhin um 5 % QoQ zugenommen haben und der Volumenanteil der Lieferungen um 1,9 ppts QoQ gestiegen ist. Damit wurde Hisense zu einer der Marken mit dem höchsten Wachstum bei den weltweiten TV-Lieferungen und einem anhaltenden Wachstum in 3 aufeinanderfolgenden Jahren.

Hisense geht davon aus, dass seine globalen TV-Lieferungen 20 Millionen Einheiten im Jahr 2022 überschreiten werden, von denen 35 % auf den chinesischen Markt und 65 % auf Überseemärkte entfallen werden.

Führende Produkte und fortschrittliche Technologien stärkten die technologische und produktbezogene Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt. Der weltweite Erfolg von Hisense TV ist kein Zufall, sondern ein Spiegelbild der technischen Stärke, der Markenfähigkeit und der Innovation von Hisense. Da Hisense-Fernseher auf dem globalen Markt immer mehr Anerkennung in der Branche und bei den Verbrauchern finden, hat sich der Globalisierungsprozess von Hisense beschleunigt. Unter der Initiative von Hisense erlebt die Großbildschirm- und Premium-TV-Branche weltweit ein enormes Wachstum.

