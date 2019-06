Der weltweit erste Smart Life Creator Award wird in der University of Oxford präsentiert

Ein herausragendes Forschungsteam aus Alumni der Oxford Universität stellte auf dem Event seine Erfindung der RouteMasters-Systeme vor, wobei es sich um eine neue Kombination aus Deep-Learning-Technologie und Heißluftballons handelt, um Verkehr in den oft verstopften Straßen von Lagos in Nigeria zu beobachten und vorherzusagen, um der Stadt einen besseren Verkehrsfluss zu ermöglichen.

Der SEED AWARD, der als „der weltweit erste Preis für Kreativität" beschrieben wird, „der die Integration von Technologien in den Alltag hervorhebt" und der von dem in Guangzhou ansässigen Immobilienunternehmen Seedland Group gesponsert wird, zielt laut den Organisatoren darauf ab, Technologie im Alltag innovativ einzusetzen.

Der SEED AWARD beinhaltet einen großen Geldpreis in Höhe von 1 Million RMB, drei Preise für Bestleistungen und 30 Talentpreise. Die Teilnahme ist für alle Einzelpersonen, Teams, Forschungseinrichtungen und Start-Ups unabhängig von den Faktoren Alter, Nationalität oder Hintergrund möglich.

„Die Teilnehmer profitieren von einem Mentoring-Programm durch Experten, bei dem sie von einigen der weltweit führenden Wissenschaftler und Erfinder unterstützt werden, ihre Erfindungen zu verwirklichen", sagte Lu Chuyang, CEO von Fast Company China, Medienpartner des Awards.

Neben anderen wichtigen Persönlichkeiten werden Dr. Dov Moran, der Erfinder des USB Flash Drive und Eric Frank, ein Gründungsmitglied von Uber AI Labs als Juroren im Preisverleihungskomittee fungieren.

Laut Dr. Carl Benedikt Frey, dem stellvertretenden Leiter des Oxford Martin Program on Technology and Employment und Economics Associate des Nuffield College der University of Oxford ist technologische Innovation entscheidend dafür, dass die Menschheit ein besseres und nachhaltigeres Leben führen kann.

Während seiner Präsentation mit dem Titel „Technology for a better life", die er auf dem Event hielt, informierte Dr. Frey das Publikum aus 100 Personen über seine Forschungen zur Transformation von Industrieländern zu digitalen Volkswirtschaften und die daraus resultierenden Herausforderungen für Wirtschaftswachstum, Arbeitsmärkte und städtische Entwicklung.

Shimon Whiteson, Professor für Informatik an der University of Oxford und leitender Wissenschaftler und Mitgründer von Latent Logic Ltd. zeigte, wie man Algorithmen für Computersysteme entwirft, sodass diese intelligentes Verhalten erwerben und umsetzen, aus Erfahrungen lernen, ihre Motive überlegen und Verhaltensmuster ableiten, um ihre Nutzbarkeit zu steigern.

Die SEED-AWARD-Tour wird auch an der Peking University in China und der Stanford University in den Vereinigten Staaten Halt machen, bevor die Auswahl für den Award in die nächste Phase geht.

Laut den Organisatoren werden die Halbfinalrunden des SEED AWARD 2019 in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und Europa als weiterer Schritt dazu stattfinden, die Erfinder dabei zu unterstützen, ihre Ideen zu verwirklichen.

Informationen zu Seedland Group

Die Seedland Group ist eines der 100 besten Immobilienunternehmen Chinas, das sich der Entwicklung einer „intelligenten Lebenslösung" für das Leben von Sicherheit, familiärer Gesundheit und emotionaler Interaktion mit der Verwendung intelligenter Produkte, Datenanalysen und häuslicher Unterstützung verschrieben hat.

