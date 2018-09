Der „Yangyuan-Six Walnuts" Hengshui Lake International Marathon 2018 startet am 29. September

HENGSHUI, China, 29. September 2018 /PRNewswire/ -- Der „Yangyuan-Six Walnuts" Hengshui Lake International Marathon 2018 beginnt am 29. September 2018 um 7:30 Uhr am Hengshui Lake, Provinz Hebei, China. Fast 18.000 Läufer haben sich für die diesjährige Veranstaltung angemeldet, die vom Road Race Label Bronze der International Association of Athletics Federation (IIAF) auf das Label Silber der Zertifizierungsorganisation hochgestuft wurde. Die Organisatoren der Veranstaltung waren und sind stets darum bemüht, den Läufern einen umfassenden Service zu bieten.

Der Hengshui Lake International Marathon ist der bedeutendste Straßenlauf in Hengshui und in der Provinz Hebei. Das Ziel der bereits zum siebten Mal ausgetragenen Veranstaltung ist es, sowohl von der Chinese Athletic Association als auch von der IIAF als Gold-Label-Lauf akkreditiert zu werden. In diesem Sinn sollen der Lauf selbst sowie die Gesamtqualität der angebotenen Dienstleistungen und Einrichtungen verbessert werden.

Eines der Unterscheidungsmerkmale des Marathons ist die Schönheit seiner Uferlandschaft. Die Veranstalter geben sich große Mühe, das Veranstaltungsgelände in seinem ursprünglichen Zustand zu verlassen, sowie den Lebensraum der Vögel, mit einigen seltenen Arten unter ihnen, nicht zu stören. Das für den diesjährigen Lauf gewählte Motto „Green Marathon, Beautiful Hengshui Lake" spiegelt diese Bemühungen wider. Es wird ein Team zusammengestellt, das Müll entlang der Strecke einsammeln soll. Auch eine Wunschwand wird eingerichtet, um mit ihrer Botschaft auf den Schutz der in dem Marathongebiet lebenden Vögel hinzuweisen. So sollen Läufer und Besucher dazu ermutigt werden, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt des Sees und seiner seltenen Vogelarten im Einklang mit dem diesjährigen Motto des Marathons zu ergreifen.

Der Hengshui Lake International Marathon hat großes Lob für seine hervorragenden Leistungen erhalten, von denen Läufer und Besucher im Laufe seiner siebenjährigen Geschichte profitieren konnten. In diesem Jahr ist es das Ziel der Organisatoren, das Veranstaltungsmanagement weiter zu verbessern, die lokale Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln und die Begeisterung und Leidenschaft der Bürger vor Ort für den Marathon sowie für Sport und Sportveranstaltungen im Allgemeinen zu unterstreichen.