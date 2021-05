Der Zoll von Dubai und die VAE Bundeszollbehörde veranstalten Handels- und Lieferkettentreffen 5. WCO Global AEO Conference

Die Konferenz steht unter der Überschrift „AEO 2.0: Advancing Towards New Horizons for Sustainable and Secure Trade", mit einem dicht gedrängten Programm, das Grundsatzreden mehrerer Würdenträger beinhaltet: S.E. Sultan bin Sulayem, DP World Group Chairman und CEO, CEO der Ports, Customs and Free Zone Corporation, CEO der International Chamber of Commerce - Dubai; S.E. Ahmed Mahboob Musabih, Generaldirektor des Zolls von Dubai, und Dr. Kunio Mikuriya, Generalsekretär der World Customs Organization, sowie Professor David Widdowson, CEO des Centre for Customs and Excise Research der Charles Sturt University.