Deriv.com acquiert le bâtiment Quill 5 à Cyberjaya en Malaisie

« Nous espérons que notre nouveau bâtiment deviendra le lieu de travail le plus attrayant et le plus dynamique pour les jeunes travailleurs dans la région de la vallée de la Klang. Nous voulons attirer les meilleurs talents de toute la Malaisie et nous servir du bâtiment comme tremplin pour la prochaine phase de croissance de notre groupe », a déclaré Jean-Yves Sireau, fondateur de Deriv.

Pourquoi Cyberjaya

Connue pour son infrastructure hors pair et son emplacement stratégique en Asie du Sud-Est, Cyberjaya est rapidement devenue une ville attrayante pour les start-ups et les multinationales.

La population multiculturelle de Cyberjaya représente un atout clé pour Deriv. Cela correspond à la vision de l'entreprise d'une équipe diversifiée. Elle emploie déjà plus de 400 personnes https://deriv.com/about/ - story réparties dans le monde au sein de 30 équipes, et recrute 40 nouveaux employés par mois dans le monde entier. Le nouveau siège opérationnel offrira de plus grandes possibilités d'élargir sa diversité.

En établissant son siège opérationnel dans la Silicon Valley de la Malaisie, Deriv pourra étendre sa présence dans le Super Corridor Multimédia en rejoignant des marques comme BMW, Fujitsu, Ericsson et Shell. Bien que 2020 ait été une année difficile, Deriv a déjà ouvert cette année de nouveaux bureaux à Ipoh et Melaka en Malaisie, à Limassol à Chypre et à Kigali au Rwanda.

Deriv est animée par la volonté d'inciter ses employés à redoubler d'efforts pour chaque client, en proposant les solutions les mieux adaptées. Les nouveaux locaux de Cyberjaya devraient contribuer à faire de Deriv une entité véritablement internationale et diversifiée. Consultez le site deriv.hr pour en savoir plus et découvrir les dernières opportunités de carrière.

Demandes de renseignements des médias :

Federica D'Andrea

+971 502534352

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1343867/Deriv_Quill5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162417/Deriv_Logo.jpg

SOURCE Deriv.com