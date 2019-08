Dernière chance de goûter une icône du whisky écossais

Depuis plus d'une décennie, le whisky The John Walker est élaboré à partir de certains des fûts les plus fins et précieux des réserves incomparables de Johnnie Walker. Ces whiskies sont sélectionnés à la main dans les stocks de seulement neuf distilleries qui existaient du vivant du fondateur de Johnnie Walker, John Walker (1805-1857). Les whiskies sont ensuite affinés grâce à une technique spéciale de maturation triple, qui inclut un mariage final dans un fût sur mesure fabriqué à partir de douelles de chêne de 100 ans d'âge.

De l'avis expert du maître assembleur de Johnnie Walker, Jim Beveridge, ce fût spécial, essentiel pour équilibrer les saveurs du The John Walker, ne parviendra bientôt plus à apporter l'équilibre et la profondeur de caractère qui sont si importants pour ce whisky élégant. Il a donc décidé de cesser de l'utiliser, ce qui signifie qu'il s'agira du tout dernier fût de The John Walker à être commercialisé.

Le Dr Jim Beveridge, récompensé cette année par une décoration de l'ordre de l'Empire britannique pour services rendus à l'industrie du whisky écossais par Sa Majesté la Reine, a déclaré : « Ce fut un privilège de travailler avec des whiskies aussi rares et précieux pour créer l'assemblage profond et équilibré du The John Walker, et cette superbe nouvelle présentation vient marquer un coup d'arrêt élégant et parfaitement approprié à ce superbe whisky écossais. »

Le The John Walker est un assemblage complexe utilisant six whiskies single malt d'exception et trois whiskies de grain extrêmement rares qui sont combinés de manière experte pour garantir un arôme d'une grande profondeur.

Le procédé débute par une première longue maturation dans des fûts individuels, permettant aux saveurs spécifiques de chaque distillerie de se révéler. Une seconde étape de maturation réunit ensuite les singles malts et les whiskies de grain dans deux cuves séparées, avant l'étape d'assemblage finale.

Pour la première fois, Jim et sa petite équipe d'assembleurs experts révèlent les whiskies remarquables qui sont utilisés pour élaborer cet élégant whisky écossais.

« Nous combinons des expressions de grain extrêmement rares provenant de Cambus, Port Dundas et Cameronbridge, ce qui nous permet de créer des saveurs délicates avec une douceur de miel, de subtiles notes d'épices et un caractère doux et fruité.

« Une cuvaison de whiskies single malt exceptionnels offre des arômes plus profonds et robustes de fruits secs, avec des vagues d'agrumes qui émanent des distilleries de Glen Albyn, Cardhu, Mortlach, Clynelish et Dailuaine, avant de culminer avec la note fumée incontestablement chaude et poivrée du Talisker », a déclaré Jim.

Les neuf whiskies sont ensuite mariés dans le fût sur mesure The John Walker, permettant aux saveurs de s'adoucir et se combiner, offrant encore plus de profondeur et de caractère. Le résultat est un whisky écossais merveilleusement élégant, dont les saveurs se dévoilent lentement.

Le whisky The John Walker, Last Cask, est embouteillé avec une teneur en alcool de 40 % et est disponible sur certains marchés à partir du mois d'août pour un prix de vente au détail recommandé de 21 835 RMB en Chine.

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos de The John Walker:

Inspiré par notre fondateur, le The John Walker est un whisky écossais élégant à triple maturation conçu à partir de whiskies rares provenant de neuf anciennes distilleries qui existaient du temps de notre fondateur John Walker (1805-1857).

Ce whisky élégant et raffiné combine habilement de rares expressions des distilleries « fantômes » de Glen Albyn, Port Dundas et Cambus, ainsi que de six des distilleries les plus emblématiques d'Écosse – Cameronbridge, Cardhu, Mortlach, Clynelish, Dailuaine et Talisker.

Ce whisky unique est vieilli trois fois. Une longue première maturation dans des fûts individuels permet aux saveurs spécifiques et uniques de chaque distillerie de se développer. Une deuxième maturation combine ces fûts individuels et ces saveurs dans deux cuves séparées, une pour les single malts et une pour les whiskies de grain. Enfin, ces cuvaisons sont mariées ensemble pour créer un assemblage parfaitement équilibré.

Cette dernière étape emploie un fût de mariage sur mesure, fabriqué par des tonneliers à partir de douelles de chêne de plus de 100 ans d'âge. Le temps passé dans ce fût permet aux saveurs délicates de s'adoucir et de se combiner afin de créer une profondeur et un caractère remarquables.

À propos de Johnnie Walker :

Johnnie Walker est la première marque de whisky écossais au monde (IWSR), appréciée dans plus de 180 pays à travers le monde. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, les maîtres assembleurs de la marque n'ont cessé de rechercher avant tout la saveur et la qualité.

Aujourd'hui, la gamme de whiskies primés de la marque comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve 18 ans d'âge et Blue Label. Ensemble, ces whiskies totalisent plus de 19 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2018), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de whisky la plus populaire dans le monde.

À propos de Diageo

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées qui possède une collection exceptionnelle de marques comme les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff et Cîroc, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la fois à la Bourse de Londres et à la Bourse de New York, et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Consultez les ressources mondiales de Diageo en matière de consommation responsable d'alcool sur www.DRINKiQ.com pour y trouver des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955831/The_John_Walker_Last_Cask.jpg

Related Links

https://www.johnniewalker.com



SOURCE Johnnie Walker