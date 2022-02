Dernière chance de s'inscrire pour obtenir des NFT du Baiser numérique de Gustav Klimt pour la Saint-Valentin

VIENNE, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Le musée du Belvédère de Vienne et le fonds d'investissement NFT artèQ sont sur le point de lancer un drop de jetons non fongibles (NFT) exceptionnel : la liste blanche se clôturera le jeudi 10 février à minuit (heure d'Europe centrale); le chef-d'œuvre de Gustav Klimt Le Baiser sera disponible à la vente dans un nombre limité de 10 000 extraits numériques.

Une copie numérique haute résolution de la représentation la plus célèbre de deux amants a été divisée en une grille de 100 x 100, résultant en 10 000 portions individuelles inimitables qui sont actuellement proposées à la vente sous forme de NFT. La phase de « liste blanche », permettant aux parties intéressées de s'inscrire sur la plateforme thekiss.art en vue d'acheter un extrait, a commencé le 26 janvier 2022 et se terminera ce jeudi 10 février à minuit (ou 00 heure), heure d'Europe centrale. Si la vente est sursouscrite, l'attribution des 10 000 NFT sera décidée par tirage au sort. Dès le 11 février, les acheteurs inscrits sur la liste blanche auront 24 heures pour effectuer la transaction. S'il reste des portions après la phase de liste blanche, celles-ci pourront être achetées sur thekiss.art à partir du 12 février. Chaque NFT peut être acheté au prix de détail de 1 850 euros (coûts de frappe et TVA inclus), respectivement 0,65 Ethereum (coûts de frappe et TVA exclus). Le drop, c'est-à-dire la sortie officielle des NFT, aura lieu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Le NFT peut être dédié à un être cher sur le site officiel – une déclaration d'amour numérique des plus romantiques!

Le dossier de presse peut être téléchargé ici .

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à [email protected] .

L'image est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com )

Contact

Belvedere Press

Tél. : +43 (01) 795 57-185

E-mail : [email protected]

www.belvedere.at

SOURCE Österreichische Galerie Belvedere