Держатели акций GTV и активов G-Coin/G-Dollar получат выплаты GTV Media Group Fair Fund

Держатели обыкновенных акций компании GTV и/или цифровых активов, известных как G-Coin или G-Dollar, приобретенных с апреля по июнь 2020 года, получат выплаты из фонда GTV Media Group Fair Fund

СИЭТЛ, 15 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Юридическая компания JND Legal Administration объявила о том, что 13 сентября 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (далее «SEC») издала постановление о возбуждении и одновременном урегулировании административного производства в целях запрещения противоправной деятельности в отношении ответчиков GTV Media Group, Inc. (далее «GTV»), Saraca Media Group, Inc. (далее «Saraca») и Voice of Guo Media, Inc. В своем постановлении SEC установила, что в период с апреля по июнь 2020 года ответчики, как правило, приглашали тысячи людей инвестировать в обыкновенные акции компании GTV. SEC также установила, что в тот же период компании GTV и Saraca (далее «G Entities») предлагали частным лицам инвестировать в цифровые активы. Согласно постановлению, в результате этих двух незарегистрированных предложений ценных бумаг, доходы от которых были объединены, ответчики в совокупности привлекли около 487 млн долларов США от более чем 5000 инвесторов, включая физических лиц в Соединенных Штатах. SEC обязала ответчиков выплатить 486 745 063 долларов США в качестве возмещения незаконно полученной прибыли, проценты за период до вынесения судебного решения в размере 17 688 365 долларов США, а также гражданско-правовое денежное взыскание в размере 35 000 000 долларов США на общую сумму 539 433 428 долларов США. SEC также создала Фонд справедливости в соответствии разделом 308(a) закона Сарбейнса-Оксли 2002 года для распределения среди пострадавших инвесторов выплаченных штрафов, а также возмещение ущерба и процентов. На сегодняшний день ответчики выплатили в общей сложности 455 439 194,49 долларов США. Любые дополнительные средства, полученные от ответчиков в соответствии с постановлением, будут добавлены в Фонд справедливости. Фонд справедливости был размещен в Бюро фискальной службы Министерства финансов США («‎БФС») для инвестирования.

G Entities [даты начала и окончания Соответствующих периодов (включительно)]:

обыкновенные акции GTV [20.04.2020–02.06.2020]; и

G-Dollar или G-Coin [01.04.2020–30.06.2020].

14 октября 2021 года SEC назначила компанию Miller Kaplan Arase LLP налоговым администратором. Кроме того, 23 ноября 2021 года SEC назначила компанию JND Legal Administration администратором Фонда (далее «администратор Фонда»). Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила план распределения средств фонда справедливости GTV Media Group Fair Fund (далее «План»). План находится в открытом доступе по адресу www.GTVMediaGroupFairFund.com, а также доступен на веб-странице SEC, посвященной этому вопросу, по адресу https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm.

Если вы приобрели одну или несколько ценных бумаг, перечисленных выше, в течение Соответствующего периода (периодов) и хотели бы получить право на выплаты из Фонда GTV Media Group Fair Fund, вы должны направить администратору Фонда заполненную и подписанную Форму обоснования претензии (далее «Форма претензии»), включая надлежащие подтверждающие документы о ваших покупках и заполненное налоговое свидетельство, до даты окончания приема претензий.

Форма претензии доступна по адресу www.GTVMediaGroupFairFund.com. Форму претензии можно подать онлайн не позднее 23:59. по тихоокеанскому времени в Дату окончания приема претензий следуя инструкциям по адресу www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim. Кроме того, вы можете отправить Форму претензии администратору Фонда. Формы претензии должны быть отправлены не позднее Даты окончания приема претензий по почтовому штемпелю при отправлении заказным почтовым отправлением или же получены администратором Фонда до Даты окончания приема претензий. Если Формы претензии не подаются в режиме онлайн, их следует направлять по следующему адресу:

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111.

Дополнительная информация о Фонде справедливости GTV Media Group Fair Fund, включая План распределения, Уведомление о плане, Форму претензии, соответствующие сроки и сопутствующие материалы доступны на веб-сайте по адресу www.GTVMediaGroupFairFund.com. Вы можете получить дополнительную информацию или запросить копии Формы претензии, связавшись с администратором Фонда по бесплатному номеру телефона 866-853-5013, по электронной почте [email protected] или по почте по адресу:

Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.GTVMediaGroupFairFund.com.

SOURCE JND Legal Administration