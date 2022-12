Des accords à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de yuans RMB signés dans la ligue de Xilingol en automne et en hiver

XILINGOL LEAGUE, Chine, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, la ligue de Xilingol a organisé la Réunion sur l'attraction et la promotion des investissements de la ligue de Xilingol, automne et hiver 2022. Celle-ci s'est concentrée sur 7 domaines présentant des caractéristiques spéciales telles que les applications de démonstration pour l'absorption de nouvelles énergies et a vu des accords signés pour 25 projets au total.

Avec le « cloud » comme support et l'« Internet » comme pont, la réunion de promotion a fait connaître la situation géographique avantageuse, les ressources abondantes, l'excellent environnement d'investissement et une série de politiques préférentielles aux chambres de commerce et aux entrepreneurs de la région et d'ailleurs, établissant des liens avec les entreprises sur le « cloud » et permettant d'attirer les investissements et de promouvoir le développement en hiver.

Depuis le début de l'année 2022, la ligue de Xilingol a déployé des efforts concertés pour faire avancer l'attraction des investissements, en se concentrant sur l'extension, le complément et le renforcement des fillières d'industries avantageuses dans les domaines clés de l'attraction des investissements, tels que l'élevage écologique, l'énergie propre et les industries émergentes stratégiques. En organisant successivement une série de campagnes thématiques d'attraction et de promotion des investissements, telles que la réunion d'attraction et de promotion des investissements dans les nouveaux matériaux à base d'aluminium, la ligue de Xilingol a signé des accords de coopération avec de nombreuses entreprises de premier plan, telles que Beijing Energy Holding Co, Ltd, avec des accords d'une valeur de plus de 260 milliards de yuans signés pour 126 projets d'attraction des investissements cumulés, afin de fournir un soutien crucial à l'expansion du système industriel moderne et à la promotion d'un développement de haute qualité dans toute la ligue.

À l'avenir, la ligue de Xilingol suivra constamment l'orientation consistant à donner la priorité à la protection écologique et à poursuivre le développement écologique, continuera à prendre des mesures clés pour attirer les investissements et développer des projets afin de promouvoir un développement de haute qualité, à formuler des plans scientifiques et à prendre des dispositions raisonnables, selon le département de la publicité du comité de la ligue de Xilingol du PCC. Plus précisément, la ligue de Xilingol fera plus d'efforts pour attirer les projets, fournira de meilleurs services pour le développement des projets, et prendra des mesures plus pratiques pour gérer les projets, afin d'injecter continuellement un nouveau sang et un nouvel élan dans le développement économique de la ligue de Xilingol, et de fournir un soutien fort pour stabiliser la croissance, poursuivre le développement, ajuster la structure et promouvoir la transformation.

