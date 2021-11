Des aliments enrichis en K pour les achats de l'ONU

Des aides alimentaires fabriquées à partir de riz coréen seront fournis au PAM et à la FICR dans le cadre de contrats B2G

SÉOUL, Corée du Sud, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- BSR Korea a annoncé qu'elle a récemment sélectionné des fabricants de produits alimentaires exceptionnels pour développer des aides alimentaires enrichies dans le cadre d'un projet d'approvisionnement B2G ciblant le PAM (Programme alimentaire mondial) et/ou la FICR (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). Ces produits sont également reconnus par le ministère coréen de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (MAFRA) et surtout, les nouveaux produits à base de riz font la une.

Les produits sont disponibles sous forme de barres de céréales enrichies, de porridge enrichi et de super céréales. Contrairement aux produits traditionnels à base de blé, les nouveaux produits utilisent du riz coréen de haute qualité comme ingrédient principal. De plus, d'autres gammes de produits enrichis comprenant des ingrédients de prémélange de vitamines certifiés GAIN tout en respectant les normes de l'organisation internationale sont également en cours de développement. Ainsi, la perspective que des aliments enrichis de haute qualité en provenance de Corée soient fournis aux organisations internationales s'accroît.

En particulier, avant le développement de ces nouveaux produits, des spécialistes techniques du PAM et des responsables du MAFRA, de Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) ont inspecté l'usine et tenu une réunion approfondie en vue de revoir l'approvisionnement du PAM. C'était la première visite du siège du PAM en Corée concernant le développement alimentaire.

Le 1er novembre 2021, à l'hôtel Westin Josun de Séoul, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le bureau du PAM en Corée, aT trade corporation, la Croix-Rouge coréenne, l'Institut coréen de recherche sur les achats (KIP), l'Institut coréen de recherche sur l'alimentation (KFRI), BSR Korea (fournisseur principal B2G) et les entreprises de fabrication de produits alimentaires sélectionnées ont participé à la toute première conférence internationale sur le développement d'aides alimentaires enrichies en Corée. Lors de cette conférence, les responsables de la FICR et du PAM ont communiqué leur soutien à de nouvelles aides alimentaires à base de protéines d'insectes et de riz coréen, qui pourraient être fournis aux réfugiés et aux victimes de la crise alimentaire dans le monde entier. En outre, un séminaire sur les procédures d'achat et de livraison aux organisations internationales, y compris l'inscription aux appels d'offres, a été organisé par des fonctionnaires de la FICR et du PAM. Les nouvelles aides alimentaires seront présentées au service chargé de l'alimentation, et des réunions supplémentaires seront programmées.

Les fabricants d'aliments exceptionnels sélectionnés par le MAFRA, tels que Soul Nature Food, ont obtenu toutes les certifications internationales de sécurité alimentaire qui respectent les normes les plus strictes telles que FSSC22000, HACCP et GMP. Outre le fait qu'elles répondent aux normes d'approvisionnement des organisations internationales, ces entreprises ont un long passé d'exportations internationales et disposent de solides bases en matière de recherche et développement

À l'avenir, BSR Korea, en collaboration avec des entreprises alimentaires coréennes, prévoit d'accélérer sa progression sur le marché des achats internationaux, y compris les organisations internationales telles que le PAM et l'ONU, en développant de nouveaux produits supplémentaires qui répondent aux besoins des organisations internationales, accompagnés d'un marketing actif.

