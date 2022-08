Des alternatives aux emballages, aux aliments pour animaux et aux herbicides gagnent les premiers prix de FoodBytes! London

Rootwave, Mimica et Biokind remportent les plus hautes distinctions lors d'un concours inaugural de présentations éclairs à Londres sur l'alimentation et l'agriculture

LONDRES, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- 20 jeunes entreprises d'avant-garde dans l'alimentation et l'agriculture sont entrées en scène pour présenter des solutions changeant la donne dans les défis mondiaux opposés à la production alimentaire à l'occasion de FoodBytes! London. Les présentations de Rootwave, Mimica et Biokind devant un panel de juges, d'entreprises et d'investisseurs ont porté ces sociétés au sommet du classement de ce premier événement organisé à Londres par la Rabobank. Les sociétés lauréates ont été récompensées des trois premiers prix pour leurs produits et technologies offrant des alternatives aux herbicides, aux aliments pour animaux et à l'étiquetage des dates de péremption.

Elles bénéficieront d'un mentorat, de connexions dans le milieu industriel et d'un réseau d'entraide pour les aider à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur ; les sponsors de FoodBytes! notamment interviendront comme conseils-experts. Ces lauréates auront également l'occasion de soumettre leur « pitch » devant les clients européens de la Rabobank durant un événement en mai 2019.

Prix du choix des juges (création de nouveaux produits, dynamique de marché, expérience de l'équipe et intérêt pour le développement durable) : Rootwave

Sélection pour l'utilisation pionnière de l'électricité pour une destruction des mauvaises herbes offrant des alternatives modulables et durables aux herbicides.

Prix du choix du public (voté par celui-ci) Mimica Lab

En créant des indicateurs de fraîcheur faciles d'accès, abordables pour toutes sortes de denrées périssables, Mimica vise à devenir la marque de fraîcheur reconnue à l'échelle mondiale pour l'industrie, les consommateurs et les collectivités.

Prix de la haute recommandation (sélection des juges) : Biokind

Producteur d'alimentation protéique durable pour aquaculture, bétail et animaux de compagnie.

Les 20 sociétés en lice pour présentation éclair étaient :

3,5 minutes : Connnectera, Trapview, ViroVet, Ubiqutek / Rootwave (agrotechnologie) ; Mimica Lab, Easilys, SwissDeCode, TIPA (technologie alimentaire) ; Yooji, Creative Nature (PGC, produits de grande consommation).

1,5 minute : BeeHero, Earth Rover, EggXYt (agrotechnologie) ; InnovoPro, Provenance, OddBox, SafetyNet Technologies (technologie alimentaire) ; Biokind, Garcon Wines, Sea Chips (PGC).

FoodBytes! London bénéficie du soutien d'ADM, Dairy Crest, Watson Farley & Williams LLP et Bühler Group.

FoodBytes! se rendra à Berlin en septembre 2019 ! Abonnez-vous à notre bulletin d'information pour y trouver des détails sur les inscriptions. Suivez l'actualité sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, ou par l'intermédiaire de #foodbytes.

FoodBytes! By Rabobank

FoodBytes! est un concours de présentation éclair (« pitch ») qui vise à découvrir les jeunes entreprises les plus révolutionnaires dans l'alimentation et l'agriculture, et à leur fournir le mentorat et les connexions nécessaires à leur croissance. Depuis son lancement en 2015, 210 startups ont présenté leur pitch sur la scène de FoodBytes!, plus de 1 700 startups de 40 pays se sont inscrites et plus de 3 800 personnes ont assisté à des événements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

FoodBytes! fait partie de l'initiative Startup Innovation de la Rabobank et elle est dirigée par une équipe mondiale basée à New York City et à Utrecht aux Pays-Bas. La Rabobank est une banque de premier plan mondial dans l'alimentation et l'agriculture. Elle propose son expertise du secteur, un conseil stratégique et des solutions financières sur mesure pour des clients sur toute l'étendue de la chaîne de valeur de l'alimentation. Rabobank a la conviction que la durabilité et l'innovation sont essentielles dans la promotion d'une industrie prospère de l'alimentation et de l'agriculture, lesquelles doivent nourrir une population mondiale croissante, élément clé de sa vision Banking for Food, 'la banque pour l'alimentation', afin de faire grandir ensemble un monde meilleur d'ici 2050.

