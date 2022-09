Des années se transforment en un mois : le modèle de molécules pharmaceutiques Pangu de Huawei Cloud favorise la découverte de nouveaux médicaments

BANGKOK, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'événement HUAWEI CONNECT 2022 a débuté le 19 septembre à Bangkok, en Thaïlande. À cette occasion, M. Ken Hu, président tournant et par intérim de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Libérer le numérique », dans lequel il a expliqué comment la société aide les entreprises à tirer le meilleur parti du cloud pour accélérer leur développement.

Mr. Ken Hu delivering his speech at HUAWEI CONNECT 2022

Dans son discours, M. Ken Hu a expliqué comment le premier hôpital affilié de la faculté de médecine de l'université Xi'an Jiaotong a utilisé l'IA pour accélérer la recherche et le développement pharmaceutiques et la découverte de nouveaux médicaments.

Dans l'industrie pharmaceutique, la mise sur le marché d'un nouveau médicament, du développement à l'approbation, nécessite en moyenne plus d'un milliard de dollars américains et 10 ans de travail. Lors de la fabrication d'antibiotiques, il a été constaté que des bactéries résistantes sont parfois découvertes avant même que les antibiotiques nouvellement développés ne soient arrivés au terme des essais cliniques.

Grâce à un service de conception de médicaments assisté par l'IA, alimenté par le modèle de molécules pharmaceutiques Pangu de Huawei Cloud, le professeur Liu Bing du premier hôpital affilié de la faculté de médecine de l'université Xi'an Jiaotong et son équipe ont mis au point un nouveau médicament antimicrobien à large spectre en un mois seulement, et les coûts de R&D ont été réduits de 70 %.

Le principal défi de la découverte de nouveaux médicaments réside dans le criblage de centaines de millions de molécules existantes. Jusqu'à présent, le criblage des médicaments était effectué en laboratoire par des experts, ce qui était coûteux, lent et échouait souvent.

Le modèle de molécules pharmaceutiques Huawei Cloud Pangu a été formé à l'aide de données provenant de 1,7 milliard de molécules pharmaceutiques, et peut prédire les propriétés physicochimiques des composés pharmaceutiques et les classer en fonction de leur toxicité. Les chercheurs peuvent ensuite réaliser des expériences ciblées pour vérifier les composés pharmaceutiques qui ont obtenu les meilleurs scores.

L'optimiseur de structure moléculaire du modèle de molécules pharmaceutiques de Pangu peut également être utilisé pour optimiser la structure des composés principaux et minimiser les effets secondaires potentiels des nouveaux médicaments sur les cellules humaines normales.

De nos jours, le cloud est un outil important pour les entreprises numériques. Huawei Cloud fournit quatre pipelines de développement, y compris ModelArts, le pipeline de développement de l'IA, auquel les clients et les partenaires de tous les secteurs peuvent accéder à la demande, afin de se décharger de l'aspect technique de l'innovation numérique et de se concentrer davantage sur ce qui leur importe le plus.

