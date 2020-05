Des artéfacts inestimables en Irak protégés contre le vol à l'aide de la nouvelle 'dactylotechnie médico-légale' de SmartWater

Avec un financement du British Council, environ 273 000 artéfacts détenus par deux musées irakiens ont été protégés en faisant appel à cette nouvelle approche. Le projet permet à des objets sans prix d'être retracés jusqu'au site où ils ont été volés. Les agences de répression criminelle peuvent ainsi faire la preuve de vols, et ceci s'avère fortement dissuasif pour les éventuels voleurs et trafiquants.

Sous la conduite du professeur Roger Matthews, archéologue de renom à l'université de Reading, ce projet novateur fait appel à un liquide médico-légal spécialement préparé par SmartWater et qui fixe une signature chimique unique sur les objets des musées. La solution est invisible à l'œil nu et décelable uniquement sous lumière noire ultraviolette. La récupération d'une simple particule de SmartWater permet aux scientifiques de prouver le lieu où l'artéfact a été volé, la date à laquelle la solution a été appliquée, et par qui.

Des essais par des scientifiques de l'université de Reading ont établi que le liquide médico-légal n'endommage pas la pierre, la poterie, le métal ou le verre, et qu'il peut résister à des chaleurs intenses, à des solvants puissants et à des conditions environnementales extrêmes pendant des décennies. Les coûts de recherche et développement ont été entièrement financés par la SmartWater Foundation, instrument sans but lucratif du SmartWater Group qui est l'une des sociétés mondiales à la croissance la plus rapide dans le domaine de la maîtrise des risques.

Le professeur Matthews a souligné : « Les articles dans les collections des musées sur lesquelles nous avons travaillé n'ont pas de prix au vu de l'immense valeur culturelle qu'ils représentent pour l'Irak. Cette initiative place de façon efficace une empreinte chimique sur les objets, ce qui permet de les retracer s'ils tombent dans de mauvaises mains. De plus, elle procure aux agences de répression criminelle les preuves nécessaires pour les arrestations et poursuites de ceux qui se trouvent illégalement en possession d'artéfacts. »

Les artéfacts comportent des articles inorganiques provenant de toutes les périodes de l'histoire de l'Irak : depuis les haches de l'âge de pierre jusqu'aux poteries du Néolithique remontant à 7000 av. J.-C. lors de l'établissement des premiers villages agricoles du monde. En 2003 et durant l'occupation de Mosul par Daech entre 2014 et 2017, des articles comme ceux-ci ont régulièrement été pillés dans les musées pour ensuite réapparaître sur les marchés internationaux des antiquités.

Le problème du vol d'artéfacts dans les musées et sur les sites archéologiques et historiques s'amplifie. Des temples en Inde sont ciblés de même que des sites archéologiques en Amérique du Sud. Aux États-Unis, les sites autochtones américains sont exposés, notamment les lieux éloignés de sépultures pouvant représenter une proie facile pour les voleurs.

Colette Loll, conseillère principale de la SmartWater Foundation, instrument sans but lucratif du SmartWater Group, a fait observer : « Grâce à leur signature médico-légale de SmartWater, ces importantes collections de musées sont désormais traçables et peuvent être rapatriées si elles sont volées ou soumises à un trafic. Nous mettons en garde le marché de l'art en particulier : les marqueurs médico-légaux présentent une menace réelle pour les vendeurs ET pour les acheteurs d'artéfacts volés. »

Phil Cleary, PDG du SmartWater Group a ajouté : « Nous sommes enchantés d'avoir pu appuyer la mise en place de cette initiative importante en Irak, car elle s'aligne complètement sur notre mission de réduire les risques de vols, où qu'ils se produisent. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164929/SmartWater.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1164930/SmartWater_Foundation_Logo.jpg

