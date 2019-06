Des chercheurs de l'ESPGHAN mettent en garde contre le fait que la malbouffe pourrait être responsable de l'épidémie d'allergies alimentaires

GLASGOW, Écosse, 8 juin 2019 /PRNewswire/ -- Les experts du 52e Congrès annuel de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (ESPGHAN) présentent aujourd'hui des recherches qui montrent que des niveaux élevés de produits finaux de glycation avancée (AGE), que l'on trouve en grand nombre dans la malbouffe, sont associés aux allergies alimentaires chez les enfants.

Des chercheurs de l'université de Naples « Federico II » ont observé trois groupes d'enfants âgés de 6 à 12 ans : ceux qui souffrent d'allergies alimentaires, ceux qui souffrent d'allergies respiratoires et les témoins en bonne santé. Ils ont constaté une corrélation importante entre les niveaux sous-cutanés d'AGE et la consommation de malbouffe. Ils ont aussi vu que les enfants souffrant d'allergies alimentaires avaient des niveaux d'AGE plus élevés que les enfants souffrant d'allergies respiratoires ou n'ayant aucune allergie du tout. L'équipe de recherche a également trouvé des preuves irréfutables sur le mécanisme d'action déclenché par les AGE pour déterminer l'allergie alimentaire.

Les AGE sont des protéines ou des lipides qui deviennent glyqués après avoir été exposés aux sucres et qui sont présents à des niveaux élevés dans la malbouffe - provenant des sucres, des aliments transformés, des aliments réchauffés aux micro-ondes et des viandes rôties ou grillées au barbecue. On sait que les AGE jouent un rôle dans le développement du diabète, de l'athérosclérose et des troubles neurologiques, mais c'est la première fois qu'une association est faite entre les AGE et les allergies alimentaires.

Il est de plus en plus clair que la prévalence des allergies alimentaires est en hausse, en particulier chez les jeunes enfants, et l'on sait que ce taux peut atteindre 10 % dans certains pays. De la même façon, la consommation d'aliments fortement transformés, qui représentent jusqu'à 50 % de l'apport énergétique quotidien total dans les pays européens, a connu une augmentation spectaculaire.

Le chercheur principal, Roberto Berni Canani, a déclaré :

« Les modèles existants d'allergie alimentaire n'expliquent pas l'augmentation considérable observée au cours des dernières années. Les AGE alimentaires pourraient donc être le chaînon manquant. Nous avons besoin de recherches plus approfondies pour le confirmer, ce qui plaidera en faveur de meilleures interventions gouvernementales de santé publique dans le but de limiter la consommation de malbouffe chez les enfants. »

Isabel Proaño, de la Fédération européenne des Associations de patients d'allergies et des maladies des voies respiratoires (EFA), a déclaré :

« Les professionnels de la santé et les patients n'ont pas accès à toutes les connaissances nécessaires pour faire face à une maladie qui porte un grand préjudice à leur qualité de vie, et les lacunes liées à la transformation et à l'étiquetage des aliments ne sont d'aucun secours. Nous appelons les autorités de santé publique à permettre une meilleure prévention et un meilleur traitement des allergies alimentaires. »

SOURCE ESPGHAN