Des chercheurs du monde entier utilisent la plateforme Beacon de Berkeley Lights pour lutter contre le COVID-19

La technologie propriétaire de Berkeley Lights, la plateforme optofluidique Beacon®, est actuellement utilisée par des chercheurs de trois continents – aux États-Unis, en Chine et en Australie – pour rechercher des solutions contre le coronavirus

EMERYVILLE, Californie, 28 février 2020 /PRNewswire/ -- Berkeley Lights, Inc., chef de file de la sélection cellulaire, travaille actuellement avec des universités et des centres médicaux situés aux États-Unis, en Chine et en Australie qui cherchent à créer des vaccins et des produits thérapeutiques pour le traitement du COVID-19, la maladie causée par le virus du SRAS-CoV2, également appelé coronavirus. En s'appuyant sur la technologie propriétaire de Berkeley Lights, la plateforme optofluidique Beacon®, le Vanderbilt University Medical Center (VUMC) et GenScript China examinent actuellement les échantillons de sang des patients pour trouver les anticorps nécessaires à la mise au point d'une solution contre le coronavirus, tandis que des chercheurs de l'Université du Queensland en Australie envisagent actuellement d'utiliser la plateforme Beacon pour accélérer le développement de son programme de vaccins sous-unités recombinants.

Le Vanderbilt Vaccine Center (VVC) est l'un des principaux sites du programme Pandemic Prevention Platform (P3) de la DARPA. Le centre ayant déjà réussi à mettre au point en un temps record des traitements contre le virus Zika et d'autres cibles virales, la DARPA l'a choisi pour faire partie des principaux sites américains à travailler sur le développement de nouveaux traitements à base d'anticorps pour la prévention de l'infection par le SRAS-CoV2. Le VVC a récemment commencé à recevoir des échantillons humains prélevés sur des patients guéris. Ces échantillons de la plus haute importance seront examinés au moyen de la plateforme Beacon de Berkeley Lights afin de rechercher des anticorps protecteurs.

« La plateforme Beacon nous permet d'utiliser des cellules B dans un essai sur cellule unique, ce qui nous permet d'explorer une plus grande diversité d'anticorps potentiellement protecteurs et d'identifier plus rapidement les meilleurs anticorps », a déclaré le Dr Robert Carnahan, chef de projet au laboratoire Crowe du VUMC.

En Australie, l'Université du Queensland est l'un des nombreux groupes choisis par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour développer un vaccin contre le coronavirus suite à la récente sortie de sa technologie de réponse rapide. L'université s'intéresse actuellement à la plateforme Beacon alors qu'elle cherche des moyens d'accélérer la phase préliminaire de développement pour passer aux tests cliniques.

«La plateforme Beacon nous permet d'être prêts pour la fabrication plus rapidement que si nous utilisions des approches traditionnelles, ce qui pourrait nous faire gagner des mois sur notre calendrier », a déclaré le Dr Trent Munro, directeur de la National Biologics Facility et directeur de programme du pipeline de vaccins Vaccine Rapid Response financé par la CEPI à l'Université du Queensland. « Comme nous le voyons, chaque jour compte dans notre réponse à l'épidémie de COVID-19 et nous avons bon espoir que cette approche nous permettra de produire prochainement des vaccins. »

Par ailleurs, GenScript Biotech Corporation a annoncé début février que ses chercheurs ont réussi à détecter et à identifier des anticorps anti-COVID-19 en moins de 24 heures grâce à la plateforme Beacon. Ce processus prend généralement trois mois en utilisant la méthode traditionnelle de détection d'anticorps hybridomes. Il s'agit d'une percée majeure qui permet de lutter plus rapidement contre les épidémies et facilite la recherche de traitements préventifs et thérapeutiques, notamment pour le coronavirus.

