Des clients de Huawei gagnent le prix de la transformation numérique et six reçoivent un prix de finaliste au SCEWC 2019

Huawei aide les clients à construire une plateforme de ville numérique en se basant sur une vaste expérience en transformation numérique urbaine. En intégrant les nouvelles technologies informatiques et la convergence des données, la plateforme optimise les ressources numériques de la ville et simplifie le fonctionnement des nouvelles technologies, permettant ainsi d'introduire de l'innovation et de la valeur issues des applications urbaines. Ken Kang, directeur du service des solutions de ville intelligente chez Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « La véritable ''intelligence'' dont les villes ont besoin ne peut être uniquement apportée par des technologies, elle est également sujette à des modèles d'affaires progressistes. Nous tenons à féliciter Yingtan et nos autres clients pour ces prix prestigieux qui montrent la reconnaissance de l'industrie pour leurs efforts et réalisations dans leur transformation vers des villes intelligentes. Grâce à une coopération ouverte, Huawei et ses partenaires vont construire un écosystème robuste et aider les clients à poursuivre la mise en œuvre de plateformes numériques personnalisées. »

Yingtan, qui fonctionne avec l'IdO, remporte le prix de la transformation numérique grâce à sa couverture 5G + IdO

En tant que ville pilote nationale chinoise du domaine des communications, Yingtan s'envisage comme une ville « basée sur l'IdO et intelligente ». Grâce à la collaboration avec Huawei, le gouvernement de Yingtan a bâti les services unifiés de la ville sur un modèle « un centre, quatre plateformes ». La ville a déployé un « cerveau » de l'IdO qui est visualisé, efficace et intelligent, un modèle de plateforme d'informations sur la ville de grande précision et une couverture 5G + IdO tous domaines. Cela a permis à la ville de construire un double numérique et de développer son économie numérique avec l'industrie de l'IdO comme noyau. Au cours des deux dernières années, le nombre de périphériques connectés via l'IdO a dépassé la population de la ville et 214 entreprises de l'IdO ont été créées et soutiennent la transformation et le développement rapide des industries, de l'économie et de la société de Yingtan.

Yingtan a maintenant officiellement lancé les services 5G. 43 catégories d'applications de l'IdO, telles que l'acheminement intelligent de l'eau, les transports intelligents, les réverbères intelligents et le stationnement intelligent améliorent la vie des résidents. Le réseau local de l'IdO mobile dispose maintenant de la meilleure qualité de couverture et de densité à l'échelle nationale. En plus d'être la première ville avec application globale de compteurs d'eau intelligents du pays, le taux d'installation a atteint 95 %, le taux de fuite est tombé à 12 % et l'économie d'eau sur l'année a été de 2,4 millions de tonnes. Grâce au développement de transports intelligents, 89 % des véhicules en fonctionnement de la ville ont installé des bornes montées sur véhicule et le nombre d'alarmes quotidiennes est passé de 15 000 à environ 280.

Le district de Longgang à Shenzhen remporte le prix de l'innovation en matière de gouvernement numérique (Chine) pour être la première ville intelligente au monde dotée d'un « cerveau » intelligent

Le district de Longgang à Shenzhen a commencé son développement vers une ville intelligente en 2013, visant à construire la première ville dotée d'un « cerveau », ou centre d'opérations, au monde. Le gouvernement du district est en train d'adopter un modèle de développement qui permet une coopération entre le gouvernement et les entreprises, qui améliore la construction d'infrastructures, qui est nourri par des données, qui facilite les opérations gouvernementales et qui est bénéfique pour la population. En conséquence, Longgang a été la première sur trois éléments au niveau national : disposer du premier centre intelligent qui a accès aux systèmes d'information à l'échelle du district, être la première ville à gérer les applications urbaines en utilisant une seule carte et être la première ville à utiliser une application mobile qui permet aux administrateurs de surveiller l'ensemble du district d'un seul clic, très simplement, afin de servir de manière efficace l'ensemble des 5 millions de personnes du district.

Finaliste du prix de l'idée innovante : DHL Digital Supply Chain, solution intelligente de logistique et d'entreposage

Huawei et DHL Digital Supply Chain ont mis au point une solution intelligente de logistique et d'entreposage basée sur l'IdO industriel. En utilisant la technologie RFID et une infrastructure en nuage, la solution améliore l'efficacité et l'automatisation des chaînes d'approvisionnement de la ville intelligente. Elle a permis une gestion en temps réel et assure un taux de réussite de 100 % pour la lecture des étiquettes avec une distance de couverture allant jusqu'à 100 m. La transparence de la gestion du matériel et l'efficacité de la manipulation matérielle ont été grandement améliorées.

Finaliste du prix de l'idée innovante : Makati, capacités d'intervention d'urgence améliorées

La ville de Makati aux Philippines est l'une des 16 villes qui composent la métropole de Manille. Makati a coopéré avec Huawei pour déployer des solutions d'intelligence urbaine pour améliorer ses capacités d'intervention d'urgence en milieu urbain grâce à l'interconnexion des infrastructures numériques urbaines, permettant aux citoyens de signaler rapidement les crimes et demander de l'aide aux centres de commande de la ville. Les résidents sont maintenant en mesure de se connecter directement au centre de commande par l'intermédiaire de périphériques IdO en un clic. Dans l'intervalle, le centre de commande intelligent de Makati a mis en œuvre une commande d'information en temps réel et une expédition unifiée, ce qui améliore la gouvernance municipale.

Finaliste du prix de l'idée innovante : SITA en Afrique du Sud, un gouvernement numérique plus agile grâce à une plateforme en nuage

Au cours des dernières années, le gouvernement sud-africain a dû relever des défis tels que l'augmentation du coût des services aux citoyens et les inefficacités de la gestion en raison de données fragmentées. Grâce à la plateforme en nuage proposée par Huawei, SITA a rationalisé les silos d'information départementales pour permettre une collaboration efficace des informations et des données afin d'accélérer la distribution et l'exploitation des services publics à des coûts sensiblement plus bas. Cela a aidé SITA à construire un gouvernement numérique plus agile, réactif et flexible, améliorant ainsi sensiblement la qualité des services publics.

La solution de ville intelligente de Huawei a servi plus de 500 millions de personnes dans plus de 200 villes dans plus de 40 pays et régions.

