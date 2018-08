Des clients de Yardi parmi les 10 meilleurs gestionnaires immobiliers

SANTA BARBARA, Californie, August 31, 2018 /PRNewswire/ --

Cinq des dix meilleurs gestionnaires de fonds utilisent le logiciel Yardi

L'Association asiatique des investisseurs dans les véhicules immobiliers non cotés (ANREV), en partenariat avec l'Association européenne des investisseurs dans les véhicules immobiliers non cotés (INREV) et le Conseil national des fiduciaires d'investissement immobilier (NCREIF), a publié récemment les résultats de leur sondage annuel effectué auprès de gestionnaires de fonds. Le rapport établit une liste des 10 principaux gestionnaires de fonds immobiliers à l'échelle mondiale et par zone géographique en fonction du total des actifs sous gestion.

Le sondage de 2018 portait sur 162 gestionnaires de fonds représentant un total de 2 800 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion à la fin de 2017, soit une croissance de 11,8 % par rapport aux 12 mois précédents. Yardi® est fière que 50 % des 10 principaux gestionnaires répertoriés aujourd'hui utilisent le logiciel Yardi. Ses clients représentent également la moitié des principaux gestionnaires de fonds figurant sur chacune des listes d'actifs sous gestion d'Amérique du Nord, d'actifs sous gestion d'Europe, et d'actifs sous gestion d'Asie Pacifique.

« Le sondage ANREV/INREV/NCREIF constitue une référence annuelle pour l'investissement immobilier mondial. », a déclaré Robert Teel, vice-président senior des solutions globales pour Yardi. « Nous sommes ravis que la version de 2018 illustre la confiance que nos clients confèrent à Yardi, qui leur offre une solution complète de gestion des investissements pour la gestion des actifs et des fonds immobiliers ainsi qu'une connaissance approfondie de la performance des portefeuilles et un compte-rendu d'investissement précis et opportun. »

Le sondage a également révélé que les fonds de pension représentent la source de capitaux la plus importante dans le secteur immobilier dans toutes les régions, avec des fonds souverains et des compagnies d'assurance constituant également des sources importantes de capitaux.

Les membres de l'organisation peuvent accéder à la version complète du sondage ANREV/INREV/NCREIF sur les gestionnaires de fonds 2018.

