Des dérivés du pétrole saoudiens ont été livrés à des centrales électriques au Yémen

« Aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée de la première cargaison de dérivés du pétrole, conformément au décret royal du Serviteur des Deux Sanctuaires, comme une nouvelle marque de la générosité du Roi Salman et de Son Altesse royale le prince héritier envers nos frères du Yémen », explique S. E. Mohammed bin Saeed Al Jaber, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Yémen et superviseur de SDRPY. « Cette mesure a été prise parce que le développement du Yémen ne peut pas attendre que les milices houthies soutenues par l'Iran acceptent des solutions politiques – elles volent la Banque centrale du Yémen et imposent la famine au peuple yéménite, mais nous avons mis le développement en marche, parce qu'il est une priorité pour le bien de tous les Yéménites. »

Il ajoute : « Ce programme saoudien illustre de manière concrète le sérieux avec lequel le Royaume d'Arabie saoudite soutient le développement et un avenir meilleur pour notre frère le Yémen. »

« On peut tous constater la destruction provoquée par les milices houthies soutenues par l'Iran, et on peut aussi constater la réalité du développement et de la construction menés à bien par le Royaume », relève Al Jaber. « La différence entre les deux visions est claire : l'Iran consacre du temps et des ressources à faire entrer clandestinement des missiles et des soldats, tandis que le Royaume œuvre à la reconstruction dans le cadre d'un développement intégré qui répond à tous les besoins du Yémen. »

Le gouvernement légitime du Yémen a convenu avec SDRPY que la distribution devait commencer en coordination avec un comité local qui inclut un représentant des entités suivantes : la société pétrolière, SDRPY, la société nationale d'électricité, le système central de vérification et de reddition des comptes, la chambre de commerce et des organisations civiques. Les travaux de ce comité consisteront notamment à visiter les centrales électriques qui doivent recevoir les dérivés du pétrole, à vérifier les équipements et à contrôler la quantité de dérivés du pétrole fournis par SDRPY.

Ce don doit alléger les souffrances du peuple yéménite, qui sont causées par les milices houthies soutenues par l'Iran, et favoriser la situation économique et le niveau de vie.

La première cargaison de dérivés du pétrole a été livrée en présence de l'ambassadeur Mohammed Al Jaber, superviseur de SDRPY ; de S. E. Aws Abdullah Ahmed Al Oud, ministre du Pétrole et des Minerais ; du vice-ministre du Pétrole et des Minerais, le Dr Saeed Suleiman Al-Shamas ; du vice-ministre des Finances, Mansour Al-Batani ; du vice-ministre de l'Électricité, Mubarak Al- Tamimi ; du directeur général par intérim de l'Aden Refinery Company, Saeed Mohammad ; du directeur général adjoint de la Yemeni Oil Company, Ghaleb Bin Maili ; et du président du Syndicat de l'Aden Refinery Company, Mohammed Al-Musibli.

