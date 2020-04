Des distinctions qui s'enchaînent

4 médailles double or au SFWSC ont été décernées aux whiskys suivants :

Concertmaster Sherry Cask Finish (vieilli en fût de sherry) – qui vient d'être lancé il y à peine 6 mois

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon

Solist Fino Sherry (vieilli en fût de sherry Fino)

6 médailles d'or ont été décernées aux whiskys suivants :

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak (vieilli en fût de sherry Oloroso)

Solist Vinho Barrique

Podium

Distillery Reserve Peaty Cask

World Whiskeys Awards – Single malt taïwanais

À l'occasion des prix WWA 2020, Kavalan a été nommé vainqueur de la catégorie pour son Oloroso Sherry Oak et a reçu une médaille d'or pour le nouveau Concertmaster Sherry Cask Finish.

World Gin Awards 2020 – Gin composé taïwanais

Aux World Gin Awards, Kavalan Gin a décroché la médaille d'or. Il s'agit d'une introduction à la nouvelle et prometteuse gamme de gin de Kavalan.

AUISC 2020

À l'occasion du Concours international australien des spiritueux (AUISC), Kavalan a remporté la plus haute distinction décernée par les membres du jury pour :

Kavalan Gin

Solist Port Cask

Trois médailles d'or ont été décernées pour :

Solist Sherry Cask

Kavalan Gin et Solist Port Cask

À propos de la distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Vieilli dans un milieu extrêmement humide et chaud, notre whisky puise dans les eaux de fonte de Xueshan (qui signifie la montagne enneigée), et s'enrichit des vents marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskys de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu 400 médailles d'or et des distinctions supérieures des concours les plus compétitifs du secteur. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

