Des entreprises de biens de consommation publient un guide pratique sur le remboursement des frais de recrutement payés par les travailleurs

La Coalition pour les droits humains - Travailler pour mettre fin au travail forcé et les entreprises membres d'AIM-Progress publient un guide pratique pour le remboursement des frais de recrutement payés par les travailleurs

Environ un cinquième de toutes les personnes victimes d'exploitation par le travail forcé dans l'économie privée sont en situation de servitude pour dettes, ce qui peut être causé par le paiement de frais de recrutement

Ce nouveau guide est conçu pour être utilisé par tous les employeurs de la chaîne de valeur des biens de consommation

PARIS et AMSTERDAM, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Coalition pour les droits humains du Forum des biens de consommation (FBC) - Travailler pour mettre fin au travail forcé (CDH) , en partenariat avec AIM-Progress , a publié aujourd'hui un nouveau « Guide sur le remboursement des frais de recrutement payés par les travailleurs et les coûts connexes » pour soutenir l'action des entreprises sur le thème de la réparation des frais de recrutement payés par les travailleurs. Dans la mesure où les travailleurs des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier les migrants, peuvent être contraints de payer des frais à des agences de recrutement afin d'obtenir un emploi, ils risquent de tomber dans la servitude pour dettes, ce qui peut conduire à des cas de travail forcé. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT) , environ un cinquième de toutes les personnes victimes d'exploitation du travail forcé dans l'économie privée sont en situation de servitude pour dettes.

Ce guide se veut un outil pratique pour toutes les entreprises afin de les aider à s'assurer que leurs pratiques de recrutement et d'emploi respectent les Principes de l'industrie prioritaire (PIP) du FBC, qui ont été lancés en 2017 et définissent les pratiques d'emploi les plus courantes, mais problématiques, qui peuvent conduire à des cas de travail forcé. Les PIP stipulent :

Chaque travailleur doit avoir la liberté de mouvement.

Aucun travailleur ne doit payer pour obtenir un emploi.

Aucun travailleur ne devrait être endetté ou contraint de travailler.

Ce guide est un outil puissant pour aider les entreprises à respecter ces principes, en particulier le second (aucun travailleur ne doit payer pour obtenir un emploi) ainsi que le principe de l'employeur-payeur, dans leurs pratiques d'emploi. Ce guide est conçu pour être mis à jour au fur et à mesure que le paysage mondial du développement durable évolue, que les entreprises améliorent leurs systèmes de diligence raisonnable en matière de droits humains (DDH) et que davantage d'acteurs se soumettent au processus de remédiation. Avec ses directives étape par étape sur la façon de rembourser les travailleurs pour tous les frais de recrutement et les coûts connexes, la CDH et AIM-Progress invitent tous les acteurs concernés de différents secteurs à utiliser ce guide comme un outil pour renforcer leur approche de DDH, en particulier dans les domaines où les frais de recrutement sont une pratique courante, afin de garantir un recrutement responsable des travailleurs dans le monde entier .

Le guide a été publié lors d'une session du Sustainable Retail Summit du FBC sur le thème « Industry Action on Responsible Recruitment to Fight Forced Labour » (« l'action de l'industrie sur le recrutement responsable pour lutter contre le travail forcé ») à laquelle ont participé Didier Bergeret, Forum des biens de consommation ; Heidi Koester Oliveira, Mars, Inc. ; Anbinh X. Phan, Walmart ; Benjamin Gatland, The Heineken Company ; et Rosey Hurst, Impactt. Les lignes directrices sont dérivées et alignées sur les « Principes et directives pour le remboursement des frais de recrutement des travailleurs migrants et des coûts connexes » d'Impactt .

En tant qu'initiative de 30 des plus grands fabricants et détaillants de biens de consommation au monde, la CDH s'est engagé à contribuer à l'instauration de conditions de travail équitables et décentes dans le monde entier en éradiquant le travail forcé de ses chaînes d'approvisionnement. Le travail de la CDH s'inscrit dans la continuité de la longue histoire d'engagement du FBC sur la question du travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des biens de consommation, en s'appuyant sur la résolution sociale du FBC sur le travail forcé, la première du genre dans l'industrie, sur ses principes prioritaires pour l'industrie et sur ses relations permanentes avec les principales parties prenantes de l'industrie.

AIM-PROGRESS est une initiative mondiale de fabricants de biens de consommation à rotation rapide et de leurs fournisseurs communs dont la mission est d'avoir un impact positif sur la vie des gens et de garantir le respect des droits de l'homme, tout en apportant de la valeur à nos membres et à leurs chaînes d'approvisionnement. Cette mission s'articule autour de quatre axes : les priorités en matière de droits de l'homme et les groupes de travail respectifs, les centres régionaux, l'axe de travail sur la reconnaissance mutuelle pour créer des synergies dans les approches, et l'axe de travail sur le renforcement des capacités pour doter nos membres des connaissances et des capacités nécessaires à la mise en œuvre de solides programmes d'approvisionnement responsable et durable.

Didier Bergeret, directeur du développement durable du FBC, a déclaré : « Alors que l'OIT publie de nouveaux calculs sur l'esclavage moderne qui montrent que plus de personnes dans le monde sont dans des cas de travail forcé par rapport à 2016, tous les employeurs ont la responsabilité d'intensifier les actions pour s'assurer que leurs travailleurs sont recrutés et employés de manière équitable. Ce guide offre des conseils étape par étape aux entreprises sur la façon d'aborder le sujet important des frais de recrutement. »

Louise Herring, directrice exécutive d'AIM-Progress, a déclaré : « Le recrutement responsable est un élément central du travail d'AIM-Progress et de ses membres sur les droits humains. Nous reconnaissons que fournir des conseils pratiques, ainsi qu'un soutien concret, aux fournisseurs et aux intermédiaires de recrutement est essentiel pour améliorer les pratiques de la chaîne d'approvisionnement. Nous espérons que ce guide favorisera une plus grande collaboration entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin de remédier et de s'attaquer aux causes profondes des frais de recrutement. »

Heidi Koester Oliveira, directrice international pour l'impact social chez Mars, a déclaré : « Le recrutement responsable n'est pas la norme dans certaines chaînes d'approvisionnement mondiales, et c'est pourquoi Mars travaille avec les grandes marques et les détaillants pour modifier les systèmes, soutenir les fournisseurs et montrer que des progrès sont possibles. Nous pensons que les travailleurs vulnérables peuvent être recrutés de manière responsable, sans avoir à supporter des frais et des dépenses, lorsque le coût réel du recrutement est partagé dans la chaîne de valeur. Ce guide peut aider les entreprises à s'attaquer aux frais de recrutement lorsqu'ils sont identifiés, afin que nous puissions aller de l'avant et nous concentrer sur le plaidoyer du gouvernement et sur les nouveaux systèmes, contrôles et leviers commerciaux pour éliminer cette pratique. »

Rachel Cowburn-Walden, responsable mondiale du développement durable et des droits humains chez Unilever, a déclaré : « Unilever soutient le lancement de ce guide qui comprend des mesures pratiques qui, une fois mises en œuvre, aideront les travailleurs, réduiront les risques commerciaux et créeront une industrie du recrutement plus responsable. »

Rosey Hurst, fondatrice d'Impactt, a déclaré : « Nous saluons le lancement de cette guidance qui a le potentiel de conduire des recours à l'échelle des chaînes d'approvisionnement mondiales et de contribuer de manière significative à la réduction de la servitude pour dettes et au remboursement de centaines de millions de dollars aux travailleurs qui ont payé des frais. »

Le document complet est disponible ici . Pour en savoir plus sur le travail de la CDH, rendez-vous sur www.tcgfsocial.com .

À propos de la Coalition pour les droits humains - Travailler pour mettre fin au travail forcé

La Coalition pour les droits humains du FBC - Travailler pour mettre fin au travail forcé (CDH) est une coalition d'action dirigée par les PDG du Forum des biens de consommation. En tant qu'initiative de 30 des plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation, la CDH s'est engagée à contribuer à l'instauration de conditions de travail équitables et décentes dans le monde entier en éradiquant le travail forcé de ses chaînes d'approvisionnement. Le travail de la CDH s'inscrit dans la continuité de la longue histoire d'engagement du FBC sur la question du travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des biens de consommation, en s'appuyant sur la résolution sociale du FBC sur le travail forcé, la première du genre dans l'industrie, sur ses principes prioritaires pour l'industrie et sur ses relations permanentes avec les principales parties prenantes de l'industrie. Pour plus d'informations sur la CDH, rendez-vous sur le site www.tcgfsocial.com.

À propos du Forum des biens de consommation

Le Forum des biens de consommation (« FBC ») est un réseau industriel mondial et paritaire qui est animé par ses membres afin d'encourager l'adoption globale de pratiques et de normes au service de l'industrie des biens de consommation dans le monde entier. Il rassemble les PDG et les cadres supérieurs de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes dans 70 pays, et reflète la diversité de l'industrie en termes de géographie, de taille, de catégorie de produits et de format. Ses entreprises membres réalisent un chiffre d'affaires combiné de 3 500 milliards d'euros et emploient directement près de 10 millions de personnes, auxquelles s'ajoutent 90 millions d'emplois connexes estimés tout au long de la chaîne de valeur. Il est dirigé par son conseil d'administration, qui comprend plus de 55 PDG de fabricants et de détaillants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.theconsumergoodsforum.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279200/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

SOURCE The Consumer Goods Forum