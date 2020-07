Des études de laboratoire confirment l'efficacité des produits antiseptiques BETADINE(R) contre le virus du COVID-19

Étude publiée dans la revue Infectious Disease and Therapy Journal

SINGAPOUR, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Mundipharma a annoncé ce jour que les tests effectués à la Duke-NUS Medical School de Singapour ont confirmé l'efficacité des antiseptiques BETADINE® contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), à l'origine de la maladie COVID-19.

Les tests ont montré la forte activité virucide in vitro de la BETADINE®, qui élimine 99,99 % du virus SARS-CoV-2 en 30 secondes. Les produits qui ont fait l'objet d'essais sont les suivants : les produits antiseptiques BETADINE® dont la solution (10 % de PVP-I), le nettoyant pour la peau (7,5 % de PVP-I), le gargarisme et bain de bouche (1,0 % de PVP-I) et le spray pour la gorge (0,45 % de PVP-I).

La recherche a été publiée dans la prestigieuse revue Infectious Disease and Therapy Journal, le 8 juillet 2020.

« Ces résultats viennent confirmer que les produits antiseptiques BETADINE®, utilisés de manière adéquate et associés à d'autres options de traitement préventif, y compris les ÉPI, peuvent permettre de limiter la propagation des infections, en particulier contre le COVID-19 », a déclaré Raman Singh, PDG de Mundipharma.

Puis il a ajouté : « Ils fournissent également à la communauté médicale et aux consommateurs l'assurance, fondée sur des données scientifiques, que le produit qu'ils utilisent constitue une véritable défense contre le COVID-19 ».

L'étude menée à Duke-NUS s'accompagne d'essais en laboratoire effectués au Centre de recherche et d'éducation sur les maladies infectieuses tropicales (Tropical Infectious Diseases Research and Education Center - TIDREC) de l'Université de Malaya (Malaisie), qui a également montré la forte activité virucide in vitro du produit testé Gargarisme et bain de bouche de BETADINE® (1,0 % PVP-I) qui élimine 99,99 % du virus SRAS-CoV-2 en 15 secondes. L'étude du TIDREC a été validée par la revue British Dental Journal (BDJ) puis publiée sous forme de lettre le 26 juin 2020. La revue est éditée par Springer Nature, pour le compte de la British Dental Association.

Jusqu'à présent, les produits antiseptiques BETADINE® à base de povidone iodée (PVP-I) ont prouvé leur efficacité in vitro contre une large gamme de virus, y compris les coronavirus à l'origine des principales épidémies comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). Très efficace contre une large gamme de microorganismes, notamment les bactéries, les virus et les champignons, la gamme d'antiseptiques BETADINE®, qui contient de la povidone iodée (PVP-I), est largement utilisée dans les hôpitaux.

