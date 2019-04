Des expositions incontournables pour le printemps : le musée national d'art moderne de Kyoto permet aux visiteurs de découvrir une grande variété d'art et d'artisanat modernes choyés à Kyoto

KYOTO, Japon, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le musée national d'art moderne de Kyoto, situé dans l'ancienne capitale japonaise, est un musée d'art qui détient une vaste série d'œuvres d'art en rapport avec Kyoto. Dans cette grande ville culturelle du Japon, des œuvres d'art réellement diverses ont été choyés pendant sa longue histoire. Le musée entrepose et expose une grande variété d'œuvres d'art comme des œuvres d'art en céramique, des œuvres d'art de teinture, des œuvres d'art en métal et d'autres œuvres d'artisanat, y compris celles provenant d'artistes désignés comme des trésors nationaux vivants, outre des peintures japonaises faisant appel aux techniques traditionnelles ainsi que des peintures, des sculptures et des photos de style occidental inspirées par l'art occidental. Les œuvres d'art exposées au musée sont remplacées plusieurs fois par an, ce qui permet aux visiteurs d'apprécier toute la diversité des œuvres d'art d'un nouveau point de vue à chaque fois qu'ils visitent le musée.

(Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/201903264694?p=images)

Outre certaines de ces collections exposées, le musée présente actuellement une exposition de costumes folkloriques « kimono » japonais et d'autres œuvres d'artistes de teinture du textile de Kyoto réalisées depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Elle sera suivie par une exposition d'œuvres en céramique par le célèbre potier moderne de Kyoto, Kawai Kanjiro.

Okazaki Park, où se situe le musée, est l'un des meilleurs quartiers culturels de Kyoto, avec ses musées, ses théâtres, sa bibliothèque et son zoo, ainsi que ses célèbres sanctuaires et temples anciens, comme le sanctuaire Heian Jingu et le temple Nanzen-ji. Ce quartier, également connu pour ses cerisiers en fleur, est le lieu idéal pour les promenades.

Expositions principales au printemps et en été

- « Textiles de Kyoto : des années 1960 jusqu'à aujourd'hui »

Jusqu'au 14 avril

Des techniques de « teinture » et de « tissage » ainsi que des créations de 28 artistes de la teinture de Kyoto des années 1960 jusqu'à aujourd'hui seront présentées avec l'exposition de leurs œuvres.

- « Le potier Kawai Kanjiro : œuvres de la collection Kawakatsu »

Du 26 avril au 2 juin

Cette exposition sera l'occasion de découvrir des œuvres en céramique de Kawai Kanjiro, un grand artiste du mouvement de l'art folklorique « Mingei » au Japon.

Des applis explicatives gratuites concernant les œuvres d'art exposées, principalement les expositions de la collection, sont proposées en anglais, en chinois et en coréen.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet officiel du musée :

www.momak.go.jp/English/

SOURCE The National Museum of Modern Art, Kyoto