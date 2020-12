Des gens du monde entier participeront à la toute première édition virtuelle du réveillon du Nouvel An de New York

Pour souligner cette occasion historique, des maires des États-Unis ainsi que des dirigeants du Canada, de l'Allemagne, de l'Inde, du Japon, du Mexique, de l'Afrique du Sud et de l'Espagne se joindront aux festivités pour aider New York à envoyer des messages d'espoir et d'optimisme pour l'année 2021.

La mairesse d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a déclaré : « Merci à Jamestown et à tous les partenaires d'avoir organisé un événement permettant de célébrer le réveillon du Nouvel An en toute sécurité. Bien que l'année 2020 ait été remplie de défis, le fait que nous soyons ici pour célébrer une nouvelle année témoigne de la résilience des gens partout dans le monde. »

Le maire de Boston, Martin J. Walsh, a affirmé quant à lui : « L'année 2020 a été difficile, mais elle nous a aussi montré à quel point nous pouvons être forts lorsque nous nous soutenons les uns les autres. À Boston, comme dans les villes et les villages partout aux États-Unis et dans le monde entier, nous avons trouvé des façons créatives de préserver les traditions et de rester en contact, en toute sécurité. La toute première célébration virtuelle du réveillon du Nouvel An à New York en est un excellent exemple, et nous sommes fiers d'y participer alors que nous aspirons à vivre des jours meilleurs en 2021. »

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a, lui, tenu ses propos : « Nous venons de traverser une année pareille à aucune autre, une année sans précédent, douloureuse, et durant laquelle les pertes et les angoisses ont été nombreuses. Faire nos adieux à 2020 d'une manière unique, amusante, sûre et virtuelle n'est que la réponse logique à ces événements. Bien que nous ne puissions pas nous réunir pour célébrer le Nouvel An comme nous le faisons habituellement, tournons-nous vers 2021 avec espoir, vigilance, altruisme, la promesse d'un vaccin et de la fin de cette crise, et prêts à revenir à notre vie sociale et familiale. »

L'expérience VNYE vous apporte le décor, les sensations et les célébrations emblématiques de Times Square à votre porte. Créez un avatar personnalisé pour explorer le monde virtuel de Times Square en cette année où les gens ne peuvent pas y être en personne. Pour ceux qui veulent danser, s'imprégner de la nature ou faire l'expérience de l'apesanteur, la VNYE propose trois jeux amusants où les joueurs peuvent recueillir des confettis festifs permettant d'accumuler des points pour habiller leurs avatars. Les amateurs de sports électroniques sont invités à se rendre au Ultimate Gamer Lounge pour se connecter au contenu exclusif et recevoir des cadeaux. Les amateurs de musique peuvent assister aux prestations exclusives de musiciens émergents comme Alex Boyé, Armani White et Chloe Gilligan. L'expérience comprend une exposition d'art multimédia intitulée Hi-Resolution. La collection de 60 œuvres, fruit du travail de plus de 45 artistes numériques contemporains, dont Shyama Golden, Molly Soda, Jeanette Getrost et Ines Alpha, vise à établir les perspectives pour l'année à venir.

Le président de Jamestown, Michael Phillips, a déclaré : « À New York, One Times Square est l'endroit où les gens se retrouvent pour célébrer les plus grands moments du monde. C'est aussi l'endroit où plus d'un million de personnes se réunissent chaque année pour célébrer le réveillon du Nouvel An. Lorsqu'il est devenu évident pour nous, la Times Square Alliance et nos partenaires de la ville et de l'État, que cette célébration ne serait pas possible cette année, nous nous sommes tournés vers la création d'une nouvelle plateforme qui permet à tout le monde, partout, de se joindre à nous virtuellement à Times Square. »

La mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, s'est exprimée ainsi : « L'année 2020 a été difficile en raison de la pandémie de COVID-19. Nous devons continuer à déployer des efforts extraordinaires pour réduire le nombre de personnes infectées par le virus. Nous devons notre vie au personnel de santé. Au nom de tous les citoyens, nous vous remercions. Nous devons respecter leurs efforts en étant responsables. Ensemble, nous vaincrons. Chacune de nos actions a une incidence sur l'évolution de la pandémie. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. La chose la plus importante aujourd'hui est notre santé, notre vie. »

Le maire de la ville de Fukuoka, Sōichirō Takashima, a prononcé ces mots : « Nous luttons tous contre la COVID-19. Mais il existe une autre lutte, celle contre la discrimination envers les citoyens infectés. Nous devons combattre le virus, et non pas lutter les uns contre les autres. Il ne faut pas laisser ce virus nous diviser. »

